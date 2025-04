"¿Creés que soy una imbécil?": Viviana Canosa negó haberse retractado de su denuncia contra Lizy Tagliani

Lizy Tagliani Lizy Tagliani se despediría de "La peña de morfi". Captura de vido

El descargo de la periodista

Durante su descargo, Canosa dijo: “No me retracté. No inventen, no me saquen de contexto. Voy a llamar a todos los chonguitos que me dicen que tienen información de ustedes y les aviso a los conductores que mañana voy a arrancar con ustedes”.