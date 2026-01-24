24 de enero de 2026 - 09:28

Cosquín 2026: quiénes cantan hoy, sábado 24 de enero, y dónde verlo online

Del 24 de enero al 1° de febrero, el Festival Nacional de Folklore celebra su 66ª edición en Cosquín. Toda la información para seguirlo en vivo y conseguir entradas.

Cosquín 2026: quiénes cantan hoy, sábado 24 de enero, y dónde verlo online

Cosquín 2026: quiénes cantan hoy, sábado 24 de enero, y dónde verlo online

Foto:

Los Andes
Por Redacción Espectáculos

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín es el evento más importante de la música popular argentina y esta edición 2026 promete mantener viva la mística de la Plaza Próspero Molina desde el sábado 24 de enero hasta el domingo 1 de febrero en la ciudad del Valle de Punilla, Córdoba.

Como cada verano, el festival combina a las leyendas del género con las nuevas voces de la escena actual. Para quienes no puedan viajar hasta el corazón del Valle de Punilla, habrá múltiples alternativas para seguir cada una de las “lunas” en vivo, tanto por televisión como por streaming.

Cómo ver el Festival de Cosquín en vivo

Si no podés estar presente en la plaza, existen múltiples opciones para seguir las "Nueve Lunas" desde cualquier lugar:

  • Televisión Pública: Transmisión a nivel nacional para todo el país (generalmente a partir de las 22:00 hs).

  • Canal 10 de Córdoba: Cobertura regional para toda la provincia.

  • Streaming Online: A través del canal oficial de YouTube de "Aquí Cosquín" y las plataformas digitales de la TV Pública.

  • Radio: La histórica transmisión de Radio Nacional y las emisoras locales de Cosquín.

Quiénes cantan hoy, sábado 24 de enero, en el festival de Cosquín 2026

Primera luna: sábado 24/1

  • Christian Herrera (Consagración 2025)
  • Jairo
  • Los Manseros Santiagueños
  • Susana Baca
  • Horacio Banegas
  • Mati Rojas
  • Emanuel Ayala (Revelación 2025)
  • Jorge Rojas
  • Pre Cosquín: Solista Vocal
  • Pre Cosquín: Conjunto Vocal
  • Delegación de Santa Fe
  • Cacharpaya: Los Duarte - Emilio Morales - Silva Casavalle - Kimsa Juy - Maxi Acosta - Laura Gómez Weizz - Agustín Toro

Las entradas para la primera luna van desde los $ 31.660 a los $ 89.100 (incluido el cargo de servicio).

Entradas: Precios y Dónde comprar

Las entradas para el festival se dividen según la ubicación en la Plaza Próspero Molina (General, Plateas y Sector VIP).

  • Puntos de Venta Físicos:

    • Boleterías de la Plaza Próspero Molina (Cosquín).

    • Puntos habilitados en Córdoba Capital (Patio Olmos, Paseo del Jockey).

  • Venta Online: A través del sitio oficial de Autoentrada.

  • Precios: Varían según la "Luna" (noche) elegida. Las noches con artistas de alta convocatoria suelen tener un valor diferencial. Se recomienda adquirir los abonos por las 9 noches para obtener descuentos significativos.

Información Útil para el Visitante

  • Ubicación: Plaza Próspero Molina, Cosquín, Valle de Punilla, Córdoba.

  • Clima: Se recomienda llevar abrigo liviano, ya que las noches en la sierra suelen refrescar a pesar del calor del día.

  • Actividades Paralelas: No olvides recorrer la Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular en la Plaza San Martín y las famosas Peñas que rodean el recinto principal.

