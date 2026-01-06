6 de enero de 2026 - 12:20

Con 8 episodios: el thriller que destronó a Stranger Things de lo más visto en Netflix

La producción está basada en una novela de Harlan Coben, el famoso autor de misterio que ya tiene varias adaptaciones dentro de la plataforma de streaming.

La serie que destronó a Stranger Things en Netflix.

La serie que destronó a "Stranger Things" en Netflix.

Una nueva ficción de suspenso logró escalar rápidamente al primer puesto de lo más visto en Netflix y desplazó a “Stranger Things que venía liderando el ranking desde diciembre. La producción tiene solo 8 episodios y se destaca por su ritmo intenso, clima oscuro y una historia cargada de secretos familiares.

El propio autor definió esta adaptación como una “montaña rusa emocional”, en la que la confianza se vuelve un bien escaso y las apariencias engañan.

De qué se trata "En fuga", la miniserie furor en Netflix

La historia sigue a Simon Greene, un hombre que aparenta tener una vida perfecta: una familia unida, estabilidad laboral y un hogar soñado. Todo se derrumba cuando su hija mayor, Paige, desaparece sin dejar rastro. Meses después, Simon logra encontrarla en un parque de la ciudad, vulnerable y sumida en un entorno peligroso atravesado por las drogas.

"En Fuga", la nueva miniserie de Netflix.

"En Fuga", la nueva miniserie de Netflix.

Lo que parece ser una oportunidad para traerla de regreso a casa termina convirtiéndose en una pesadilla. Paige no está sola y una discusión escala a un nivel de violencia inesperado, provocando que Simon vuelva a perderla. A partir de ese momento, su desesperada búsqueda lo arrastra a un submundo oscuro, donde comienzan a salir a la luz secretos que amenazan con destruir definitivamente a su familia.

Harlan Coben, el autor favorito de Netflix

Harlan Coben se consolidó como uno de los autores más influyentes del thriller contemporáneo dentro de Netflix, donde varias de sus novelas fueron adaptadas con gran éxito.

El escritor estadounidense, con más de 40 libros publicados y traducidos a decenas de idiomas, encontró en la plataforma un espacio ideal para trasladar su estilo marcado por el suspenso psicológico, los secretos familiares y los giros inesperados.

Las nueve producciones del autor que están disponibles en Netflix.
Las nueve producciones del autor que están disponibles en Netflix.

Las nueve producciones del autor que están disponibles en Netflix.

Producciones como "El inocente", "Engaños", "Bosque adentro" y "Quédate cerca" lograron posicionarse entre lo más visto, reforzando una alianza creativa que convirtió a Coben en una marca reconocible para los fanáticos del misterio en streaming.

