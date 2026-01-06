Con 8 episodios: el thriller que destronó a Stranger Things de lo más visto en Netflix

La producción está basada en una novela de Harlan Coben, el famoso autor de misterio que ya tiene varias adaptaciones dentro de la plataforma de streaming.

Una nueva ficción de suspenso logró escalar rápidamente al primer puesto de lo más visto en Netflix y desplazó a “Stranger Things” que venía liderando el ranking desde diciembre. La producción tiene solo 8 episodios y se destaca por su ritmo intenso, clima oscuro y una historia cargada de secretos familiares.

"En fuga" (Run Away) se llama la miniserie basada en la novela homónima de Harlan Coben, el reconocido autor de misterio que ya convirtió varias de sus historias en éxitos dentro de la plataforma. La producción combina intriga, giros narrativos constantes y un drama psicológico que se vuelve cada vez más inquietante.

El propio autor definió esta adaptación como una “montaña rusa emocional”, en la que la confianza se vuelve un bien escaso y las apariencias engañan.

De qué se trata "En fuga", la miniserie furor en Netflix La historia sigue a Simon Greene, un hombre que aparenta tener una vida perfecta: una familia unida, estabilidad laboral y un hogar soñado. Todo se derrumba cuando su hija mayor, Paige, desaparece sin dejar rastro. Meses después, Simon logra encontrarla en un parque de la ciudad, vulnerable y sumida en un entorno peligroso atravesado por las drogas.

Lo que parece ser una oportunidad para traerla de regreso a casa termina convirtiéndose en una pesadilla. Paige no está sola y una discusión escala a un nivel de violencia inesperado, provocando que Simon vuelva a perderla. A partir de ese momento, su desesperada búsqueda lo arrastra a un submundo oscuro, donde comienzan a salir a la luz secretos que amenazan con destruir definitivamente a su familia.