Charla con Pedro Saborido, quien llega a Mendoza para un espectáculo con Felipe Pigna: "La historia es un territorio en disputa"

—Claro. Felipe aporta lo académico y yo, si querés, aporto aquel momento más de entretenimiento. Repasamos los temas divirtiéndonos, sin por eso dejar de ser precisos. Se arma una charla que termina siendo muy entretenida, termina siendo hasta terapéutica, porque te acercas a la historia desde un lugar no de obligación sino de entretenimiento. Y digo terapéutica porque la historia siempre te coloca de nuevo en lo que sos, para bien y para mal. Y comprendés que las tensiones de lo que hoy vivimos siempre estuvieron en la Argentina. Salís un poco de la vanidad del presente, de suponer que todo este va a ser siempre así y es fatal. La historia muestra cómo ciertas cosas tienen su momento de auge y luego desaparecen.

—Sin embargo, desde hace años hay sectores que trabajan fuerte en negar la historia, falsearla o tergiversarla.

—Siempre la Historia fue sujeto de interpretación, por eso existieron los revisionismos y las historias oficiales. Vos pensá que San Martín fue negado durante muchos años en la historia argentina. Imagínate cómo y cuánto se negó a San Martín que el tipo terminó muriendo en el exilio. La reivindicación de San Martín fue muy posterior. Entonces, siempre la historia es un momento de discusión. La historia termina siendo también un territorio de disputa, de reinterpretación. Como un lugar donde la discusión es quién la cuenta o quién la grita más alto. Cada sector va a venir siempre a tratar de negar lo anterior o a contarlo de la manera que le convenga. También sucede que a veces la historia es la negación de la propia historia. Se niega el Proceso, se niega Malvinas, se niega el 2001, se niega hasta la pandemia. Y tal vez es porque necesitamos tapar los traumas.

—El otro día vi que alguien decía que lo que estamos viviendo parece escrito por un guionista genial y maléfico… Vos, como guionista, ¿qué pensás?

—La historia también se alimenta de negación y de olvido. Cómo podemos otra vez hacer lo mismo. ¡Pero si lo podemos hacer en nuestras vidas personales! Cometer el mismo error... ¿Por qué no lo vamos a hacer como sociedad? Pasa que estamos acostumbrados a vernos como un todo. En realidad, lo que define siempre es el 50 por ciento más un numerito más. O sea que, si tomás en cuenta que hay un 30% de cada sector que es lo más fuerte, y que es el que cambia, el que va definiendo las cosas. Van creciendo chicos que piensan de otra manera, se van muriendo otros… A la democracia la va a definir siempre aquel que cambia, no el que no cambia. Entonces, se repiten cosas, porque la historia también tiene esos ciclos. En definitiva, con Felipe lo que intentamos hacer es mostrar cómo los que llamamos hechos históricos siguen conviviendo con nosotros, en nuestra vida: federales y unitarios, civilización y barbarie, el fenómeno del peronismo… Y lo hacemos desde un lugar que, sin dejar de ser riguroso, también es humorístico.

Pedro Saborido: Una historia del amor Portada del libro Una historia del amor, de Pedro Saborido (editorial Planeta)

Pedro Saborido: guionista, humorista y escritor

Pedro Saborido vivió su infancia y su adolescencia en Gerli (Área Metropolitana de Buenos Aires). Se recibió de técnico electrónico en el Palaá de Avellaneda, ciudad donde estudió cine y residió gran parte de su vida. Fue asistente de sonido en diversos filmes (entre ellos, Esperando la carroza). A fines de los 80 se dedicó al humor político en radio, lo que lo llevó a ser guionista de Tato Bores en la TV. De ahí saltó a programas como Magazine For Fai y Todo por dos pesos. Desde 2006 hizo, junto a Diego Capusotto, el programa Peter Capusotto y sus videos. Ganó premios Martín Fierro, Clarín y Konex. En 2024 publicó Una historia del amor, libro compuesto por 23 relatos y reflexiones sobre el tema.