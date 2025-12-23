23 de diciembre de 2025 - 13:03

Bella Hadid protagoniza la nueva serie de Ryan Murphy: mirá el espectacular trailer

El creador de éxitos televisivos se prepara para estrenar en enero "The Beauty", una serie protagonizada por la supermodelo Bella Hadid.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Ryan Murphy vuelve a mover las fichas del tablero televisivo con el lanzamiento del primer tráiler de "The Beauty", su nueva serie, que apunta directo al corazón de la cultura pop, la moda y el thriller contemporáneo, una combinación que ya es marca registrada del creador estadounidense.

Leé además

fin de ano en las plataformas de streaming: los estrenos que no te podes perder en diciembre

Fin de año en las plataformas de streaming: los estrenos que no te podés perder en diciembre

Por Daniel Arias Fuenzalida
La nueva película de Leonardo DiCaprio que llega a una plataforma de streaming.

Es candidata al Oscar: cuándo y dónde se estrena en streaming la nueva película de Leonardo DiCaprio

Por Redacción Espectáculos

Basada en la novela gráfica homónima de Jeremy Haun y Jason A. Hurley, la serie marca un hito particular: el debut actoral de Bella Hadid. La supermodelo, una de las figuras más reconocibles de la industria fashion global, da el salto a la actuación en un rol central dentro de una historia que explora los límites entre el deseo, la imagen y el poder.

"The Beauty" tiene previsto su estreno para el 21 de enero de 2026. En Estados Unidos llegará a través de Hulu, mientras que en Latinoamérica podrá verse por Disney+, reforzando la estrategia de distribución internacional de contenidos de alto perfil.

De qué trata la serie

La premisa que articula la serie se condensa en una pregunta tan simple como perturbadora: “¿Qué sacrificarías por la perfección?”. A partir de ese disparador, Murphy construye un relato que sigue a dos agentes del FBI abocados a investigar una serie de muertes que tienen como víctimas a supermodelos. El hilo conductor del caso es una enfermedad de transmisión sexual altamente contagiosa que promete una belleza física absoluta, aunque a un costo letal. Entre el policial, la ciencia ficción y la sátira social, "The Beauty" se propone indagar en la obsesión contemporánea por la imagen y sus consecuencias más extremas.

Embed - THE BEAUTY Official Teaser Trailer (2026)

La producción fue rodada en algunas de las capitales indiscutidas de la moda y el lujo, con locaciones en París, Venecia, Roma y Nueva York, escenarios que no solo aportan espectacularidad visual sino que dialogan directamente con el universo estético que la serie pone en cuestión.

Bella Hadid y otras estrellas en el elenco

En cuanto al reparto, Murphy vuelve a rodearse de colaboradores habituales y suma figuras de peso a un elenco diseñado para atraer tanto al público masivo como a la crítica. Evan Peters interpreta a Cooper Madsen, uno de los agentes del FBI encargados del caso, mientras que Rebecca Hall encarna a Jordan Bennett, su contraparte en la investigación. Ashton Kutcher se pone en la piel de “The Corporation”, un multimillonario tecnológico cuya influencia resulta clave en la trama, y Anthony Ramos aparece como “The Assassin”, el ejecutor letal vinculado al personaje de Kutcher. Completando el núcleo dramático, Jeremy Pope interpreta a Jeremy, un forastero cuya presencia introduce nuevas tensiones en la historia.

Además del debut de Hadid —quien interpreta a un personaje identificado simplemente como “La supermodelo”—, la serie contará con apariciones especiales de figuras provenientes tanto del cine como de la música y el espectáculo. Entre los nombres que se suman se encuentran Isabella Rossellini, Billy Eichner, Ben Platt, Meghan Trainor y Vincent D’Onofrio, reforzando el carácter coral y glamoroso de una producción que promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del próximo año televisivo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Imagen ilustrativa.

Gala de los Personajes del Año: las figuras del streaming y la televisión que estarán presentes

Por Redacción Espectáculos
el accidente de gaston edul que lo obligo a abandonar los martin fierro de streaming

El accidente de Gastón Edul que lo obligó a abandonar los Martín Fierro de Streaming

Por Redacción Espectáculos
bomba de verano: marley y florencia pena haran un programa de streaming

Bomba de verano: Marley y Florencia Peña harán un programa de streaming

Por Redacción Espectáculos
Muy fuerte: la película india con uno de los peores delitos está entre lo más visto en Netflix

Muy fuerte: la película india con uno de los peores delitos está entre lo más visto en Netflix

Por Redacción Espectáculos