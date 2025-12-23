Bella Hadid protagoniza la nueva serie de Ryan Murphy: mirá el espectacular trailer

El creador de éxitos televisivos se prepara para estrenar en enero "The Beauty", una serie protagonizada por la supermodelo Bella Hadid.

Ryan Murphy vuelve a mover las fichas del tablero televisivo con el lanzamiento del primer tráiler de "The Beauty", su nueva serie, que apunta directo al corazón de la cultura pop, la moda y el thriller contemporáneo, una combinación que ya es marca registrada del creador estadounidense.

Basada en la novela gráfica homónima de Jeremy Haun y Jason A. Hurley, la serie marca un hito particular: el debut actoral de Bella Hadid. La supermodelo, una de las figuras más reconocibles de la industria fashion global, da el salto a la actuación en un rol central dentro de una historia que explora los límites entre el deseo, la imagen y el poder.

"The Beauty" tiene previsto su estreno para el 21 de enero de 2026. En Estados Unidos llegará a través de Hulu, mientras que en Latinoamérica podrá verse por Disney+, reforzando la estrategia de distribución internacional de contenidos de alto perfil.

De qué trata la serie La premisa que articula la serie se condensa en una pregunta tan simple como perturbadora: “¿Qué sacrificarías por la perfección?”. A partir de ese disparador, Murphy construye un relato que sigue a dos agentes del FBI abocados a investigar una serie de muertes que tienen como víctimas a supermodelos. El hilo conductor del caso es una enfermedad de transmisión sexual altamente contagiosa que promete una belleza física absoluta, aunque a un costo letal. Entre el policial, la ciencia ficción y la sátira social, "The Beauty" se propone indagar en la obsesión contemporánea por la imagen y sus consecuencias más extremas.

Embed - THE BEAUTY Official Teaser Trailer (2026) Trailer (2026)"> La producción fue rodada en algunas de las capitales indiscutidas de la moda y el lujo, con locaciones en París, Venecia, Roma y Nueva York, escenarios que no solo aportan espectacularidad visual sino que dialogan directamente con el universo estético que la serie pone en cuestión.