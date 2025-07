Azucena Agüero Blanch, "la bruja" del poder: "Con Menem fuimos amantes durante siete años"

Zulemita Menem, dura con su hermano Nahir en medio del estreno de "Menem": "Mi papá no lo quería"

“En Mendoza soñé que un cacique me levantaba la copa y mi vida cambiaba”, relató. “Se lo conté a mis amigos y me dijeron: ‘El único importante que viene a Mendoza es el doctor Menem, gobernador de La Rioja ’”.

Intrigada por esa revelación onírica, Azucena asistió al evento. El encuentro fue casi cinematográfico. “Me senté en un lugar vacío y dije: ‘¿Cómo no dijeron que estaba repleto, si ahí enfrente mío hay un lugar libre?’ Me contestaron: ‘Ahí se va a sentar el doctor Menem’. ¡Imaginate la casualidad!”

Cuando el mandatario riojano se sentó frente a ella, ocurrió algo que la marcó profundamente: “No dejó de mirarme más. Me maquillaba mucho los ojos en esa época y tenía una minifalda muy cortita. Me levantó la copa. y un hombre que estaba al lado mío me dijo: ‘Señora, está levantando la copa el doctor Menem’. Yo le respondí: ‘Pero no lo conozco’. ‘Hace rato que le está levantando la copa’, me insistió. Entonces, torpemente, se la levanté. y él sonrió.”

Azucena Agüero BLanch.jpeg Azucena en una publicación, anunciando una de sus muestras. Gentileza Azucena Agüero Blanch.

El vínculo no quedó relegado al arte o la videncia; con el tiempo, Azucena fue ganando un rol de confianza, tanto en lo espiritual como en lo personal. “Fuimos amantes durante 7 años. No me dejó a mí ni yo lo dejé a él, simplemente nos alejamos, porque la cosa se puso muy difícil. Había amenazas, mucho peligro.”

Asegura que durante ese tiempo, su rol excedía la intuición esotérica: “Yo lo asesoré en absolutamente todo, lo asesoré por el resto de su vida.”

Artista, vidente y la “bruja de Menem”

Azucena no oculta sus orígenes ni sus dones: nació en Bardas Blancas (Malargüe), y cuenta que sus habilidades adivinatorias son intrínsecas desde su nacimiento prematuro. Posteriormente se consolidó como artista plástica, recorriendo galerías y docencia, a la vez que practicaba la magia blanca. También ha hecho predicciones mediáticas —como el triunfo de Argentina en el Mundial 2022 y la muerte del hijo de Menem— con cierto acierto, según ha declarado.

Menem y Úrsula, el personaje de Azucena en la serie

Estrenada el 9 de julio de 2025 en Amazon Prime Video, la miniserie “Menem” (seis episodios, protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani) narra la campaña de Menem desde 1987 hasta momentos clave de su presidencia. La producción recrea la atmósfera política: atentados a la embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994), la tragedia familiar y los manejos de poder.

azucena.png Flyer de Azucena promocionando sus servicios junto a Menem Gentileza Azucena Agüero Blanch

En la serie aparece un personaje enigmático llamado Úrsula, interpretado por Leonora Balcarce, que representa —aunque sin mencionarla directamente— a Azucena Agüero Blanch. Se trata de una vidente, excéntrica, muy ligada al presidente, que le hace predicciones y lo asesora espiritualmente. Aunque Azucena no fue consultada oficialmente para la construcción del guion, reconoce que su figura ha sido fuente de inspiración constante:

“Yo asesoro a todo el mundo que me busca con respecto a Menem, desde que él estaba vivo”. Sobre el personaje, se muestra cauta pero firme: “No la vi todavía, pero me contaron que hay una bruja que se parece a mí. Y sí, claro que fui parte de esa historia”.

La elección de crear un personaje de ficción basado en ella refleja el impacto que tuvo su figura en el círculo íntimo del expresidente y cómo su legado —entre el misterio y la realidad— sigue vigente en la memoria política y cultural de los años 90.

El amor, la política y los atentados

La relación con Menem atravesó momentos críticos. Azucena relata incidentes violentos y “amenazas de muerte, mataron una perra. tengo cinco atentados donde me quemaron tres casas”

También asegura haber advertido al expresidente sobre eventos que luego se cumplieron. Una de las más impactantes fue la predicción de la muerte del hijo de Menem, “Carlitos” Junior: “Yo anuncié la muerte del hijo. Él no lo podía creer”.

Este tipo de visiones la ubicaron en un lugar central durante las crisis políticas y personales del mandatario, y, en consecuencia, reforzaron su fama como “la bruja de Menem”.

El vínculo íntimo con la “bruja” en la serie menciona el poliamor, la crisis con Zulema, pero no profundiza en la relación personal con Agüero Blanch. Las visiones místicas, la magia blanca y la transformación energética no están presentes, más allá de la ambigüedad política. Las predicciones directas de Azucena, su rol de consejera y las amenazas de las que fuera víctima no se abordan explícitamente.

Azucena Agüero Blanch representa una figura enigmática del imaginario político argentino: artista, maga, consejera y amante. Su testimonio aporta una capa personal y mágica a la historia de Menem que excede la narración tradicional. Como ella misma lo define: “Soy vidente natural, no puedo dejar de serlo en ningún momento. voy por la calle y digo ‘este se va a morir’”. Una facultad misteriosa que marcó su vida y la de quienes la rodearon.