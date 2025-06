Así está hoy Valentina, la hija menor de Mario Pergolini: tiene 19 años y quiere crecer en el mundo artístico

Aunque hasta ahora se mantuvo con un perfil bastante bajo, Pergolini está vinculada al mundo del arte desde muy chica. Comenzó a estudiar comedia musical a los cinco años junto a Gaby Goldman, y desde entonces no dejó de perfeccionarse. Se formó durante seis años en la escuela de actuación de Nora Moseinco, tomó clases con Naomi Stein y actualmente continúa su formación con Nayla Pose.

Mario Pergolini La hija de Mario Pergolini tiene una ascendente carrera artística. Web

Que dijó la hija de Mario Pergolini sobre su creciente carrera

“Estoy cumpliendo el sueño más grande de mi vida. Uno que veía tan lejano… y hoy es una realidad”, reveló en un post donde anunció que sería parte del nuevo musical de Fer Dente. “Creo que cualquiera que me conozca aunque sea un poquito sabe lo que significa para mí. No caigo en que en junio me voy a subir al escenario del Teatro Ópera a hacer @despertardeprimaveramusical acompañada de un elenco que desborda talento y tiene una energía hermosa”, agregó.