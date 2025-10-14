A los 51 años murió D'Angelo, pionero del neo soul y referente del R&B

El cuatro veces ganador de premios Grammy luchaba contra un cáncer de páncreas.

A los 51 años murió D'Angelo, leyenda del neo soul y referente del R&B.

El mundo de la música llora la muerte de Michael Eugene Archer, más conocido como D’Angelo, uno de los artistas más influyentes del soul contemporáneo y figura clave del movimiento neo soul. El cantante, compositor y multiinstrumentista estadounidense falleció a los 51 años en la madrugada de este martes.

Fuentes cercanas al entorno del músico señalaron que D’Angelo luchaba en silencio contra un cáncer de páncreas, una batalla que mantuvo con absoluta reserva hasta el final.

La noticia fue confirmada por varios medios especializados y generó una inmediata ola de conmoción y homenajes en redes sociales por parte de colegas, productores y fanáticos.

Embed Quién fue D'Angelo Nacido en Richmond, Virginia, el 11 de febrero de 1974, D’Angelo fue considerado desde joven un prodigio musical. Con apenas 21 años debutó con "Brown Sugar" (1995), un álbum que lo posicionó en la vanguardia del R&B con temas como "Lady" y "Brown Sugar", donde combinó la sensualidad del soul clásico con la frescura del hip hop y el funk de los ‘90.

Pero fue con "Voodoo" (2000), su segundo disco de estudio, que alcanzó la consagración definitiva. La obra, ganadora del Grammy al Mejor Álbum de R&B, incluía el emblemático sencillo "Untitled (How Does It Feel)", cuya interpretación y videoclip marcaron un antes y un después en la cultura popular.

Embed Luego de más de una década de silencio artístico, D’Angelo regresó en 2014 con "Black Messiah". El álbum, impregnado de crítica social y espiritualidad, le valió dos premios Grammy y fue aclamado por la crítica como una de las producciones más importantes del siglo XXI en su género. Reservado, enigmático y perfeccionista, D’Angelo cultivó un perfil bajo a lo largo de su carrera, priorizando la integridad de su arte por encima del éxito comercial. Su sonido, orgánico, introspectivo y emocionalmente profundo, influenció a artistas como Frank Ocean, Anderson .Paak, Alicia Keys y Miguel, entre muchos otros.