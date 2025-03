A Juan Pablo le gritaron sobre su novia y quiere salir de Gran Hermano

“Te olvidaste de todo lo que hablamos antes que entraras. Te dije que no quería exponerme, en cambio hiciste todo lo contrario. Sé que no fue adrede y que la casa mueve muchas cosas. Por lo visto también te hace olvidar cosas”, expresó enojada.

Posteriormente, y ante las críticas recibidas, Moa hizo un descargo en redes y confirmó que ambos estaban separados: “Antes de que él entrara a GH, ya habíamos hablado y decidido terminar nuestra relación”.

Juan Pablo no entendió el mensaje

Por alguna razón, Devi sigue pensando que está de novio y el grito lo hizo dudar mucho. “Si el grito hubiera sido para informarme eso, no me habría bardeado. La intención no era ayudarme, sino perjudicarme. El tema que sea verdad o mentira, me rompe el cerebro. Me golpeó”, reflexionó.

Luego del informe, Gastón Trezeguet contó que en su momento había hablado con Silvana y que efectivamente los dos habían acordado no hablar de su relación en la casa. “A lo largo de su estadía, no lo pudo sostener más, tuvo que sacarlo porque la estaba extrañando y ella estalló”, comentó el panelista.