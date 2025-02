Qué dijo la exnovia de Juan Pablo de Gran Hermano sobre las críticas que recibió tras mandar un polémico video

Sin embargo, a través de sus redes sociales, Silvana aclaró que ya no están juntos y que todo se trató de un malentendido. “Quiero aclarar algo porque estoy viendo muchos comentarios y especulaciones que no son ciertos. Juanpi y yo ya no somos pareja, y esto no es algo reciente ni tiene que ver con lo que está pasando en el reality”, aseguró.

“Además, Juanpi dejó en claro antes de ingresar al programa que lo hacía como soltero , por lo que no tiene sentido seguir creando historias que no son reales”, agregó.

Moa también comentó: “Desde el principio, entendí y respeté su decisión de participar. De hecho, le pedí por favor que no me mencionara dentro de la casa, porque sentía que era un camino que él había elegido y en el que yo no tenía por qué involucrarme. Sin embargo, me están faltando el respeto por todos lados, y eso no es justo”.

image.png El descargo de Silvana, la ex de Juan Pablo de Gran Hermano Web

Silvana aseguró que la producción de Gran Hermano editó el video

Por último, la novia de Juan Pablo aseguró que la producción del programa editó el video: “Quiero que conste que al principio del video lo aclaré y lo hice porque me venían insistiendo con este tema desde hacía un tiempo”.

“Decidí grabarlo también por el cariño que le tengo a Juanpi y por respeto a quienes siguieron nuestra historia, pero me gustaría que dejen de hacer suposiciones sin fundamento”, concluyó.