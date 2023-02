Viña del Mar 2023: Christina Aguilera cantó en español y deslumbró al público chileno

La 62º edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar no para de cosechar aplausos. Artistas nacionales e internacionales han brindado espectáculos que sorprendieron, no solo al público chileno, sino a todo el mundo.

El jueves 23 de febrero se realizó la presentación de “la realeza del pop mundial” según los presentadores. Había llegado el turno de Christina Aguilera.

Christina Aguilera cantó en español

Con un look imponente, la artista eligió un amplio repertorio de sus canciones más sonadas de la década del 2000. Los más destacados fueron Genie in a Bottle, What a Girl Wants, Bionic, Santo y Falsas Esperanzas.

En una parte del show, la artista reconoció sus raíces latinas y decidió cantar algunas canciones en español. “Oh por Dios, lo hicimos. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche con todos estos hermosos rostros. Desde el segundo que pisé el hotel sentí el amor de todos ustedes ¡los veo!” dijo la compositora, en inglés al público chileno. Por su parte, los asistentes también estuvieron contentos con su desempeño, comentando en Twitter que dio “uno de los mejores espectáculos en la historia de Viña del Mar”.

Christina Aguilera cantó en español

“Es hermoso cantar estas canciones en un lugar donde realmente las aprecian, me trae mucha felicidad. Después de tantos años, es hermoso ver que estén disfrutando de mi música” agregó, cantando la letra de Pero me Acuerdo de Ti, la canción más cantada por el público denominado “el monstruo”.

Luego de culminar la primera parte de su show, la artista recibió una ovación por parte de los asistenes, así como una Gaviota de Plata. Pero eso no fue todo, también le entregaron una Gaviota de Oro la cual recibió con mucho énfasis.