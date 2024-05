Video: Emilia Mernes reapareció en redes, habló por primera vez de su salud y aclaró rumores

Tras verse forzada a suspender varios shows por complicaciones en su salud, Emilia Mernes regresó a las redes sociales para tranquilizar a sus fanáticos y agradecerles por “la paciencia” y el “amor incondicional” que le brindaron, en especial, durante este difícil momento.

A través de las historias de Instagram, la cantante de 27 años explicó que sufrió de una gastroenteritis aguda “muy fuerte”, ante lo que los profesionales que la atendieron le recomendaron “descansar para poder recuperarme y sentirme bien otra vez”.

Al comienzo de su mensaje, “La Original” se centró en hacer llegar sus sentidas disculpas a sus fanáticos: “Primero quiero pedirles perdón de corazón porque siento que les fallé, pero realmente no tenía otra opción y necesitaba descansar. Me dolía todo el cuerpo, me sentía fatal”.

“Últimamente estuve con muchas cosas, con lo del tour, con otras fechas”, siguió. “Más allá de eso, tuve cuestiones personales que, obviamente, revolucionaron mis sentimientos, lo que afectó a mi salud”, detalló la cantante de 27 años.

“Supongo que el cuerpo me habló y me dijo que pare un poco, pero antes que nada quería pedirles disculpas y decirles que, a veces, las cosas no salen como esperamos”, reiteró la joven.

Emilia Mernes se encuentra trabajando en la reprogramación de su show en Mendoza. / Gentileza

Luego, Emilia remarcó en la importancia de priorizar su salud para poder brindarle a sus seguidores “el show que se merecen”. “Ahora ya estoy bien, ya volví con todo. Me siento mu feliz de comunicarles esto”, expresó la intérprete de “No_se_ve” antes de anticipar que ya se encuentra trabajando con su equipo en la reprogramación de las fechas de Salta, Mendoza, Asunción (Paraguay) y Montevideo (Uruguay).

En este sentido, la entrerriana precisó que en las próximas semanas confirmarán las fechas de sus shows.

“Me muero de ganas por reencontrarnos, estuve contando los días. Soy la primera que se sube al escenario y disfruta de ver sus caras en el show, cómo se emocionan, cómo lo viven. Realmente, eso para mí es impagable y trabajamos tanto por esto que fue un pesar muy grande para mí tener que posponer estas fechas”, siguió.

“Gracias por entender, gracias por la paciencia, gracias por el amor incondicional que me dan. Los amo con toda mi alma y nos vemos este domingo en el ‘MP3 Tour’”, concluyó.

En una última historia, la joven se refirió a los rumores de que iba a ser mamá junto a Duki y aseguró: No estoy embarazada. Así que, les agradezco que dejen de asumir que siempre lo estoy”.