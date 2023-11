Video: así bajaron a Sofía Gala de un avión y fue demorada en Aeroparque acusada de no pagar en el freeshop

Sofía Gala fue noticia este jueves luego de que circuló un video en el que se ve cómo la bajan de un avión y trascendió que había sido acusada de no pagar en el freeshop del aeropuerto. La hija de Moria Casán ya había embarcado en el vuelo 1608 MDQ con destino a Mar del Plata, pero fue demorada en Aeroparque.

En horas del mediodía, la actriz se dirigía a MDQ porque había sido invitada al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Pero cuando ya estaba arriba del avión, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) la hizo bajar e intervino el juzgado.

“Hubo una situación confusa. Esto fue al mediodía en Aeroparque cuando Sofía Gala estaba viajando a Mar del Plata. Este es un vuelo que salía a las 12.40. Ya estaban todos en el avión y lo que se dice es que la hicieron bajar porque se había llevado algunos productos del freeshop, se habla de algunos esmaltes”, contó la periodista Cecilia Martí en TN.

Debido al secreto de sumario, no brindaron información de lo que había ocurrido con la artista, pero en las imágenes que se filtraron, se la vio descencer de la aeronave con su equipaje y fue un escándalo en el aeropuerto, ya que es una persona conocida.

Sofía Gala habló desde Mar del Plata tras el incidente en Aeroparque

Finalmente, Sofía Gala viajó rumbo a Mar del Plata y desde allí dialogó con una notera de TN, a quien le explicó que desconocía los motivos por los que la bajaron del avión, pero que todo ya estaba en mano de sus abogados.

“Acá estoy, es tan ridículo que no se puede hablar”, respondió ante la pregunta de qué había ocurrido al mediodía. “No sé qué pasó, la verdad es que no puedo hablar de eso porque no entendí bien qué pasó”, agregó.

“Está en mano de mis abogados (...) Fue bastante divertido. (...) Me bajaron del avión y después me volvieron a subir, porque se ve que no pasó nada”, cerró desde el festival de cine.

