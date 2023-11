Este fue el producto que Sofía Gala se habría llevado sin pagar del aeropuerto

Sofía Gala fue noticia este jueves luego de que circuló un video en el que se ve cómo la bajan de un avión y trascendió que había sido acusada de no pagar en el freeshop del aeropuerto. La hija de Moria Casán ya había embarcado en el vuelo 1608 MDQ con destino a Mar del Plata, pero fue demorada en Aeroparque.

En horas del mediodía, la actriz de 36 años se dirigía al destino turístico porque había sido invitada al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Pero cuando ya estaba arriba del avión, la Policía de Seguridad Aeroportuaria la hizo bajar e intervino el juzgado.

Este fue el producto por el cual demoraron a Sofía Gala en el aeropuerto.

De esta manera, Sofía Gala pasó uno de los momentos más vergonzosos de su vida. En TN Central explicaron que la Policía Aeroportuaria le impidió viajar porque se habría llevado un producto sin pagar del free shop del lugar.

El citado medio confirmó que la Sofía fue acusada de no abonar un esmalte. Sin embargo, ella expuso su inocencia ante una nota con Mariana Mactas. “Acá estoy. Es tan ridículo que no se puede hablar. No sé qué pasó. La verdad es que no puedo hablar de eso porque no entendí bien qué pasó”, explicó ya habiendo llegado a Mar del Plata.

Este fue el producto por el cual demoraron a Sofía Gala en el aeropuerto.

Acto seguido, Sofía Gala expresó: “Está en mano de mis abogados. Fue bastante divertido. Me bajaron del avión y después me volvieron a subir, porque se ve que no pasó nada”.

Así luce Helena, la hija de Sofía Gala

Helena Tuñón, hija de Sofía Gala y nieta de Moria Casán cumplió 15 años hace poco y fue agasajada por La One. La primogénita de Gala con el músico Diego Tuñón, nació el 10 de octubre de 2008 y es pequeña es el orgullo de su mamá y su abuela.

Este fue el producto por el cual demoraron a Sofía Gala en el aeropuerto.

SEGUÍ LEYENDO: