Un ex de Moria Casán la demandó y le exige una exorbitante suma: de cuántos millones se trata

Moria Casán se vio envuelta en una nueva polémica luego de que su expareja, Xavier Ferrer Vázquez, inició acciones legales en su contra. El hombre que salió con “La One” entre el 2002 y el 2006, le exige una exorbitante suma de dinero.

La conductora del programa “A la tarde”, Karina Mazzocco y el periodista, Diego Esteves, relataron cómo fueron los hechos, hasta que Moria recibió la demanda de su ex. “Año 2016, Moria Casán denuncia no solo a Ferrer Vázquez sino a otro grupo de personas por un delito”, explicaron.

Sin embargo, la Justicia falló en contra de la artosta y dice: ‘Acá no hubo delito’”. “Dentro de lo que denunciaba Moria había tres vehículos en ese momento, relativamente nuevos que terminan en un depósito… hasta que se resuelve esa situación judicial”, indicó Esteves y resaltó que quedaron ahí ocho años.

“No solo se desvalorizó el valor de los autos sino que no se los cuidaba. Hace más de un año le entregan los autos a Ferrer Vázquez. Se trata de un BMW, un Citroen c3 2005 y otro C3 2005. Tres autos. Se los entregan y él dice: ‘Están destruídos’ y los manda a arreglar.

Xavier Ferrer Vázquez le exige a Moria Casán más de tres millones de pesos

Ante esta situación, Xavier Ferrer Vázquez dice: “Como la justicia dice que soy inocente en esta falsa denuncia comprobada que me hizo Moria, la voy a denunciar y que me pague el arregle los autos y me los deje pipicucu”.

“Está con domiciliaria Ferrer Vázquez por haber agredido junto a otras personas a un tallerista que le tenía que hacer un arreglo y tardó más de la cuenta, lo fueron apretar, le dieron un par de golpes. Siempre vinculado al mundo automotor”, añadió el periodista.

Al mismo tiempo, mostró en pantalla una factura que el ex de Moria debía pagar por el arreglo de los autos por una suma de 586 mil pesos.

“La demandó a Moria, y ella no fue a la audiencia de mediación. Esto va derecho a juicio. Una factura es por 586 mil, es de 2018 y hay que actualizarla… por lo menos, por cinco”, comentó Esteves al respecto.

“La cuenta da 2 millones y medio, y la segunda en ese entonces que hoy supera el medio millón de pesos. Así que la cuenta más o menos es de 3 millones de pesos”, cerró.

