Verónica Macías hizo escalofriantes revelaciones sobre las torturas que le hacía Cacho Garay: “Tengo partes íntimas lastimadas”

Luego de que el fiscal Daniel Carniello que tiene a su cargo la causa que investiga al humorista “Cacho” Garay, imputado por abuso sexual y amenazas a su expareja, ordenó el allanamiento y la captura de una empleada de la Legislatura Provincial quien habría participado en los delitos. Verónica Mácias en una entrevista con Nosotros a la mañana rememoró las difíciles situaciones vividas junto al comediante y describió la violencia que soportó durante los 10 años que estuvieron juntos.

Con la voz entrecortada, Verónica reveló impactantes detalles: “La policía le daba a Cacho picanas para que me torture. Muchas personas me preguntaron si alguna vez hubo amor, ¿cómo puede haber amor en una violación? A mí me abusaron y me cerraron la boca para siempre. Me hizo cambiar mi cuerpo y todo”.

Durante su desgarrador testimonio, Verónica afirmó que en el allanamiento las autoridades no encontraron todas las pruebas que respaldaban su denuncia: “Desde que ingresé al refugio de mujeres, se perdieron muchas pruebas porque él limpió muchas pruebas con esos policías. Drogas con las que me... armas... todo tipo de elementos”.

Luego dijo estar arrepentida de las cirugías estéticas a las que se sometió por exigencia de su expareja, y reveló su sufrimiento debido a los métodos que habría utilizado Garay para “castigarla”: “Tengo dolores en mis partes íntimas”. Entre los elementos de violencia mencionados por la joven, se encuentran la chicana eléctrica y el “amansalocos”, un palo retráctil utilizado para golpearla.

Verónica Macías, la ex de Cacho Garay.

Con profunda impotencia, Verónica expresó: “He vivido cosas extremadamente horribles y siento mucha impotencia. A él le han soltado la mano muchas personas poderosas, pero sigue estando libre”. Cacho Garay se encuentra actualmente bajo prisión domiciliaria, pero Verónica hace hincapié en que aún no se ha hecho justicia en su caso.

PIDIERON LA CAPTURA DE LA EMPLEADA DE LA LEGISLATURA:

El fiscal Daniel Carniello ordenó la detención de Sandra A. (se resguarda el nombre porque aún no ha sido imputada), quien no se encuentra en la provincia. En el allanamiento, que se realizó el sábado pasado en su vivienda en Luján de Cuyo, se constató que la mujer no estaba, y se cree que está fuera del país. De hecho, fuentes de la investigación aseguran que viajó de vacaciones hacia el Caribe (podría ser Cancún) vía Chile.

La mujer es investigada por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en número indeterminado de hechos cometidos en contexto de violencia de género, en calidad de coautora.

