“Un día lluvioso en Nueva York” en Netflix: la firma nostálgica de Woody Allen se lleva todas las vistas

Tuvieron que pasar cinco años para que tuviera la simpatía general del público. En realidad un poco más: si bien “Un día lluvioso en Nueva York” (“A Rainy Day in New York”), que recientemente ingresó al catálogo de Netflix, estrenó en 2019, tenía previsto lanzarse dos años antes. Sin embargo, el accidentado suceso judicial contra Woody Allen, acusado de abuso sexual en plena explosión del #MeToo, obligó a posponerla. Y no solo eso, Amazon le canceló al director las otras cuatro producciones que había firmado con él (este filme era el primero de cinco), sumiendo al cineasta en una oscura cancelación que duró varios años, derribando su prestigio, al punto de que muchos actores y actrices se negaron a volver a trabajar con él. Se temió, de hecho, que “Un día lluvioso en Nueva York” fuera su última película.

No sucedió así. Y si así hubiera ocurrido, habría sido un sensible último testamento suyo. ¿Por qué? Porque combina algunos de los tópicos claves de su filmografía. La pareja divagante, el guion rebosante de mordacidad y la atmósfera de esa ciudad que tan bien supo cubrir de un halo mítico con “Annie Hall” (1977) y “Manhattan” (1979). Aquí, además, todo está recubierto de una languidez dulce y melancólica, como si Woody Allen quisiera remontarse a una imagen de la Gran Manzana que ya no existe.

Ahora que estrenó en Netflix, “Un día lluvioso en Nueva York” se lleva muchas más miradas que hace cinco años atrás, como decíamos. Y en parte también lo logra gracias al reparto de jóvenes estrellas, entre las que están Timothée Chalamet (cuyos fans todavía vienen adrenalínicos por “Dune - Parte 2), la bellísima Elle Fanning y Selena Gomez.

La historia transcurre así: Gatsby Welles (Chalamet) y Ashleigh Enright (Elle Fanning) son una pareja perfecta de universitarios. Estudian en lugares prestigiosos y vienen de familias pudientes. Deciden pasar un fin de semana soñado en Nueva York. Él, que quiere aprovechar esos días para mostrarle la ciudad a su novia y lucirse con eso, representa a la perfección el típico personaje masculino de Woody Allen: un confundido intelectual lleno de tics, fobias y comentarios sagaces que vienen a la perfección en cada situación. Ella, también a su modo, recrea esas mujeres “allenianas” que tenemos en nuestra memoria: de enormes inquietudes intelectuales, liberales e incluso algo evasivas.

Pero esas escasas horas en la gran ciudad depararán un quiebre emocional para ambos, ya que eventualmente se separarán para hacer distintas cosas y eso los reflejará en un espejo roto. Así verán lo que quizás no vieron antes: lo distintos que son el uno del otro.

Ashleigh estudia periodismo (Allen no se ahorrará ningún chiste al respecto) y aprovecha las horas en Manhattan para mantener una entrevista con un famoso director de cine independiente, Roland Pollard, quien la invitará a la proyección de su película, lo que arruinará los planes que tenía con Gatsby. Él, en una casualidad desopilante, termina encontrándose con Shannon, la hermana menor de una antigua novia, interpretada por Selena Gomez. El director terminará viendo en Ashleigh a una musa, y Gatsby terminará en un callejón sin salida que involucra también a sus padres, que darán una fiesta.

En esa sucesión desopilante de situaciones, tan típica del cine de Woody Allen, desfilan actores secundarios de primera línea: Liev Schreiber como el cineasta, el seductor Jude Law, Diego Luna y la siempre brillante Rebecca Hall. Y hay que decir que el director de fotografía es Vittorio Storaro, habitual en Allen, plasma en su trabajo la exquisita nostalgia de la lluvia.