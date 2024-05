Tremenda declaración de la viuda de Juan Alberto Badía contra Marcelo Tinelli: “Dos veces”

Mariana Pokrassa, la viuda de Juan Alberto Badía rompió el silencio después de más de más de 20 años de la muerte del reconocido locutor y presentador y fue picante al referirse a personalidades del medio, pero sobre a todo a Marcelo Tinelli, quien siempre lo nombró en entrevistas o en sus programas.

La mujer brindó una entrevista exclusiva a “Socios del Espectáculo” (Eltrece) donde habló con el periodista Matías Vázquez sobre las internas familiares, amistades y la guerra por la herencia en relación a Badía, quien murió en 2012.

“Nosotros estuvimos 14 años juntos. Desde 1998 cuando nos conocimos hasta el 2012, que fue cuando se murió”, contó Pokrassa cuando el periodista le pidió que contextualice su relación con quien fue una de las figuras más destacadas de la radiodifusión argentina.

Sin embargo, la mujer fue pareja de Badía cuando él ya no estaba trabajando en radio y televisión, o mejor dicho cuando ya nadie se acordaba de él o le abría las puertas, como dejó entrever. Es que los últimos años del locutor, sobre todo desde que tuvo el diagnóstico de su enfermedad, fueron de los más difíciles.

“Cuando lo conocí estaba sin laburo en Capital. Nadie lo contrataba. Tenía que hacer giras por el interior para ganar algo de plata. No había un espacio para él parece. Se ve que no era rentable, y no lo digo mal eh, lo digo entendiendo que así son las reglas del negocio o de la industria”, comentó.

Tremenda declaración de la viuda de Juan Alberto Badía contra Marcelo Tinelli.

Mariana Pokrassa apuntó contra Marcelo Tinelli por su relación con Juan Alberto Badía

Luego, fue tajante al referirse a quienes dijeron ser sus amigos pero no lo acompañaron en los momentos más difíciles, entre ellos Marcelo Tinelli, quien siempre resaltó a Badía como su mentor.

“Conmigo no se comunicó nadie de esos que supuestamente eran tan amigos y lo querían tanto. Y no está mal eh, tendrán sus razones y la vida sigue. Pero a ver... No quiero hablar mal de nadie, pero hubo figurettis que aparecieron cuando se murió, sufrieron frente a un micrófono y después no vinieron más. Andá y sufrí en tu casa, no adelante de una cámara”.

Juan Alberto Badía admiraba a Tinelli.

“Juan Alberto era un cholulo de Marcelo. Se marcaron mutuamente en sus careras, los dos lo decían siempre, pero la realidad es que no tenían contacto. Durante el cáncer de Juan Alberto vino a verlo dos veces y habrán hablado otras tres o cuatro, y la enfermedad duró dos años, ¿viste? Creo que con eso te digo todo”, lanzó picante.

“Juan no recibió tanto apoyo ni tanto amor de Marcelo como él decía en la tele. Hay que ser sincero”, agregó y de esta manera dejó en claro que el conductor no estuvo tan presente con Badía.