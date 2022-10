Tim Burton se mudó a Netflix: “Disney es un circo horrible”

La prolongada sociedad del director y productor Tim Burton y Disney parece haber llegado a su fin a partir de su último trabajo “Dumbo” (2019), remake de la original, estrenada en 1941, que no fue bien recibida por la compañía. De hecho, lo nuevo del estadounidense se verá por Netflix.

Durante una conferencia de prensa tras haber recibido un premio en el Festival Lumiere, en Lyon, Francia, Burton señaló “La historia es que empecé; fui contratado y despedido varias veces a lo largo de mi carrera en el estudio. Lo que pasó con Dumbo es que creo que mis días con Disney han terminado”.

“Me di cuenta que yo era Dumbo, que estaba trabajando en este horrible circo y que necesitaba escapar. Esa película resultó en cierto nivel bastante autobiográfica”, añadió el director de Beetlejuice (1988) que advirtió que para él la compañía se había convertido en algo demasiado grande.

El padre del Batman de cine

Burton tuvo tiempo durante el festival de referirse, al estado actual del cine de superhéroes. El director es un nombre imprescindible para entender el género, pues fue su Batman (1989) el filme que inauguró su época moderna y Batman vuelve es un clásico de culto.

Sobre este cine, Burton expresó su agrado con que estos personajes se hayan adueñado de Hollywood años después: “Me parece realmente emocionante haber estado al principio de todo esto”, dijo en otro momento de la entrevista admitió: “Lo que me hace gracia ahora es que la gente me pregunta: ‘¿Qué te parece el nuevo Batman?’ y yo tengo ganas de reír y de llorar, porque vuelvo a revivir lo que me sucedía en aquellos años cuando prácticamente todos los días la gente del estudio me decía que es demasiado oscuro, es demasiado oscuro”.

Su relación con Disney

La relación entre Tim Burton, de 64 años, con Disney tiene una historia interesante. El director de Batman comenzó trabajando en esa compañía como animador en La Casa de Mickey Mouse, lo que despertó el interés de Warner que le dio la oportunidad de rodar acción real en su debut como director con La gran aventura de Pee-Wee (1985).

Johnny Depp disfrazado del personaje de la película dirigida por Tim Burton. Foto: Web

Desde entonces, Burton y Disney han compartido sus esfuerzos de manera sistemática en títulos como Pesadilla antes de Navidad (escrita y producida por Burton), en 1993, Ed Wood (1994) , Alicia en el país de las maravillas (2010) y recientemente, Dumbo.

Alicia en el País de las Maravillas según Disney y Tim Burton.

Burton tiene una carrera poco 51 años en el negocio con algunas películas muy exitosas como El planeta de los simios (2000), que recaudó 68 millones de dólares y en la que actuó Helena Bonham Carter; The Big Fish (2003) que recibió cuatro nominaciones a los Globos de Oro; y Charlie y la fábrica de chocolate (2005), que fue un gran éxito de taquilla, con una recaudación de 207 millones de dólares, con la actuación sobresaliente de Johnny Depp.

Ahora, Tim Burton se ha marchado a Netflix. En el seno del gigante de streaming, está a cargo de la dirección de todos los episodios de Miércoles Addams, spin-off de Los locos Addams, que se estrenará el 23 de noviembre.