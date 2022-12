“The last of us” llega en enero a HBO Max para delirio de los fanáticos del videojuego

A poco de iniciar el 2023, HBO Max nos trae una de las series más esperadas y que promete un éxito mayúsculo, al estilo “Game of Thrones”. Se trata de “The last of us” (”El último de nosotros”), serie dramática original basada en el exitoso videojuego del mismo nombre, que se estrenará el 15 de enero de 2023 en HBO Max y HBO.

La producción, cuya realización comenzó hace un año, tiene como protagonistas a la pequeña Belle Ramsey, quien interpreta a Ellie y al experimentado Pedro Pascal en el rol de Joel, junto a un elenco compuesto por Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv será Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank y Nick Offerman como Bill.

El elenco se completa con Storm Reid como Riley, Merle Dandridge dará vida a Marlene, mientras que Jeffrey Pierce actuará como Perry, Lamar Johnson será Henry, en tanto que a Keivonn Woodard lo veremos como Sam. Además, la producción contará también con las destacadas actuaciones de Graham Greene como Marlon, Elaine Miles como Florence, Ashley Johnson y Troy Baker.

La música del videojuego, al igual que la de la serie, está compuesta por Gustavo Santaolalla.

Para quienes están fuera del circuito gamer, es importante poner en contexto la magnitud de este videojuego. En 2013 vendió más de 20 millones de copias alrededor del mundo y la segunda parte, comercializada en 2020, vendió más de 4 millones en su primer fin de semana para acabar superando los 10 millones. Un éxito para los directores Bruce Straley y Neil Druckmann y para el estudio Naughty Dog, detrás del proyecto.

Por eso, “The Last of Us” es esperada por miles de gamers, que disfrutaron de aquel título que se destacó por su trama compleja y jugabilidad adictiva.

De qué se trata

Originalmente, el primer juego inicia con el brote de una pandemia mortal que convierte a las personas en caníbales por el virus Cordyceps. Éste termina por ingresar a su sistema nervioso y destrozarles el cerebro para convertirlos en atemorizantes criaturas en su fase final. En este evento traumático, Joel perdió a su hija, Sara, durante su escape.

La serie contará lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel (Pedro Pascal), un experimentado sobreviviente que trabaja como mercenario, es contratado junto a Tess -su colega- para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) de una opresiva zona de cuarentena, a pedido de las Luciérnagas, un grupo rebelde enfrentado a los militares que nació con la idea de salvar al mundo. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convertirá en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deberán atravesar Estados Unidos dependiendo el uno del otro para sobrevivir, lo que convertirá la relación en un vínculo de padre e hija.

“The last of us” fue escrita y producida ejecutivamente por Craig Mazin y Neil Druckmann, quienes junto a los actores mantuvieron una charla con la prensa, en la que destacaron los desafíos de pasar de un juego inmersivo a la pantalla de televisión.

Belle Rampsey

“El mayor desafío fue considerar que gran parte del juego es sobre la inmersión y sobre darle al jugador la oportunidad de interactuar a través de él”, explicó Mazin, a la vez que comparó esto con la actitud pasiva que normalmente tiene un televidente, por lo que “nos preguntamos qué partes de la historia se podían traducir al drama y qué partes de la experiencia del videojuego no eran necesarias o se podrían transformar”.

Agregó también que “muchas de las adaptaciones de videojuegos pasadas tuvieron problemas porque intentaron replicar el juego. Nosotros no replicamos el juego. Lo que hicimos fue inspirarnos en la historia y en los personajes que Neil (Druckmann) creó y los profundizamos. Hacemos y mostramos algo más y les damos a las personas una experiencia mucho más completa para mirar en lugar de jugar”, explicó Craig Mazin.

Por su parte, Neil Druckmann destacó que a pesar de que tuvieron varias conversaciones acerca de cómo seguir la historia, hay partes en donde se mantuvieron “muy fieles al juego”, mientras que hay otras en donde los cambios permitieron maneras interesantes de convertirla en una serie más que atractiva.

Además destacó aspectos esenciales del juego que se mantienen en la serie. “Hablamos mucho sobre los temas, los mensajes de la historia, quiénes son estos personajes y qué hay de cierto en sus relaciones. Esto a veces nos permitió mantenernos muy fieles al material original, pero hubo otros momentos donde nos desviamos de maneras fascinantes e interesantes”, admitió.

Por su parte, el chileno Pedro Pascal, quien ha protagonizado series como “The Mandalorian” y tuvo un rol destacado en “Game Of Thrones” como Oberyn Martell, destacó que la experiencia de realizar “The last of us” “ha sido fascinante para todos nosotros. El videojuego de Neil es brillante y nunca había tenido la oportunidad de formar parte de algo así”, manifestó, para luego añadir que “Craig estaba nervioso de que lo viéramos o jugáramos mucho, y quisiéramos imitarlo demasiado. Bella y yo lo estudiamos en secreto y se lo ocultamos, pero esto nos ayudó a juntar varias piezas del rompecabezas que pudimos poner en el guion, en los sets y en el reparto”.

Pedro Pascal

Durante la conferencia, Merle Dandridge, quien también interpretó a Marlene en los videojuegos de “The last of us”, afirmó que “fue un gran desafío, debido a que tuve que olvidar lo que sabía del personaje, porque estuve viviendo por ella durante 10 años. Me sacaron de la forma normal en la que la vivía, así que fue un gran regalo poder explorarla en otro contexto”.

Asimismo, Gabriel Luna enfatizó: “Me sumergí completamente en este mundo. Es una experiencia en 360° para la que construyeron sets y texturas que vienen del videojuego. Es emocionante”.

Gabriel Luna

Para finalizar, Neil Druckmann explicó por qué tomó la decisión de adaptar el popular juego y arriesgarse a que muchos fans criticaran la serie. “Algunas personas no juegan juegos, entonces no van a experimentar la historia, y creo que lo que creamos en Naughty Dog vale la pena traspasarlo a este otro medio. Mi mayor esperanza es que alguien vea esta serie, se conmueva y diga ‘¿esto está basado en un videojuego?’. Y ahí notarán que hay completamente otro medio que es rico en narraciones y experiencias. Eso es lo que espero que salga de esto”, concluyó.