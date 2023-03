The End llega a Mendoza para tocar un disco colosal de Pink Floyd: dónde y cuándo verlos

El 2023 es un año especial para la historia de Pink Floyd. El octavo disco del grupo, “The Dark Side of the Moon”, cumplió 50 años del lanzamiento, y es sin dudas una de las obras más emblemáticas del rock británico. Y para muchos un antes y un después en la manera de entender el género.

En ese marco de celebración, la banda tributo The End, uno de los grupos más reconocidos por interpretar la música de Pink Floyd, vuelve a Mendoza después de cuatro años, en un show que promete psicodelia y mucho rock este viernes 24 de marzo, a las 22 horas, en el auditorio Ángel Bustelo.

Quedan entradas disponibles en Tuentrada.com, Maxi Mall, La Casa del Sheik (Maipú) y boletería del auditorio.

Una obra sin tiempo

“The Dark Side of the Moon” se convirtió en un éxito mundial sin precedentes, cambiando, para siempre, la forma de entender el rock. Por eso, a cincuenta años del lanzamiento, The End prepara un tour especial por distintas ciudades del país. En marzo se presentará en San Juan y Mendoza. Después visitará Córdoba y Tucumán, para luego presentar su show en el Luna Park de Buenos Aires el 29 de septiembre, mientras que el 30 lo hará en Rosario, en el Teatro El Círculo.

Con más de 30 años de historia, la banda tributo continúa en los escenarios, demostrando la fidelidad con la que, desde 1991, hacen honor a los discos y los temas de canciones que marcaron hitos en la historia de la música mundial.

“Para todos los amantes de la música de Pink Floyd es un álbum que siempre tenemos presente. Ya sea como fanáticos o como músicos, ya que siempre varios de sus temas forman parte de nuestro repertorio en vivo. En este caso en particular, vamos a tener el placer de interpretarlo en su totalidad, de punta a punta y en el mismo orden que fue compuesto”, nos cuenta Gorgui Moffatt, vocalista del grupo.

Y agrega: “El disco es una maravilla conceptual, diría que es uno de los primeros álbumes de rock claramente conceptual. Sus mensajes y sonidos siguen vigentes. Es increíble pensar que ya tiene 50 años de vida. Para nosotros es un privilegio poder interpretar ese disco completo. Estamos haciendo un trabajo muy minucioso y detallista, queremos lograr el sonido de las versiones originales. En ese sentido apuntamos nuestro homenaje durante este año”.

Temas como “Eclipse”, “Time” o “Money” se convirtieron en parte de esos clásicos del rock progresivo y sinfónico. En el escenario, The End interpreta esta obra de la mano de Charly Kleppe, teclado y guitarra; Hernán Simó, piano y teclados; Matías Dietrich, guitarras; Alejandro Pérez Sarmenti, batería y percusión; Juan Folatti, bajo; Mariano Romano, guitarras; Alejandra Peralta, coros; Martín López Camelo, saxo. Y la puesta de Eugenio Tripar en video y FX Stage.

A lo largo de sus más de treinta años de historia, The End ha demostrado un pulso sostenido, con un sonido que no es sencillo de interpretar, y que tiene una carga emotiva para el público y los entendidos en el género.

“Es un desafío permanente de interpretación y sonido. Pocas bandas tienen un sonido tan personal e inconfundible como Pink Floyd, pero no nos limitamos a la ejecución precisa y exacta. Como músicos, ponemos nuestra propia impronta. Eso no significa que modificamos arreglos o estructuras de temas, me refiero a toda la sutileza de la interpretación musical. Somos una banda con muchos años de tocar juntos y con una química especial. Creemos que eso se nota en nuestros shows y también nuestra química con el repertorio de Pink Floyd. En resumen, creo que nuestro mayor desafío es interpretar la música de Pink Floyd con nuestra personalidad, pero sin interferir con lo que el público fanático espera escuchar. Respetar la música de Pink Floyd y también respetarnos a nosotros como intérpretes”, apunta Gorgui Moffatt.

