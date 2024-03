Supervivencia al desnudo Latinoamérica: Tres argentinos cuentan cómo fue vivir en situaciones extremas

El canal Discovery y la nueva plataforma Max presentaron la última temporada del desafiante reality “Supervivencia al desnudo” que se convirtió en un fenómeno mundial con una versión inédita producida en Colombia para su versión latinoamericana, de la cual participaron 10 personas, entre los que se encuentran tres argentinos. La serie está disponible desde el 7 de marzo en Discovery, por entregas a las 22.00, en tanto que se pueden ver los capítulos ya emitidos además de los estrenos en Max.

“Supervivencia al desnudo” es uno de los realities que pone en juego amplias capacidades y conocimientos de los participantes que deben permanecer 21 días sin comida, agua ni ropa, valiéndose solo de una herramienta previamente elegida, e intentando subsistir en la selva colombiana no solo al salvaje ambiente circundante sino también al estrés y las diferencias culturales que, en estas situaciones tan extremas, pueden convertirse en un grave problema.

El reality más extremo tuvo a tres argentinos entre sus participantes

Esta producción original Discovery se ubicó en la región selvática ubicada en el centro de Colombia, habitada por más de 800 especies de fauna y flora salvaje. Cuenta con inmensas lagunas, caños y pozos interconectados, que pueden cambiar de caudal abruptamente y causar inundaciones. Su temperatura es extrema, la amplitud térmica oscila entre 40ºC durante el día y menos de 20ºC por la noche. Además, este espacio es el hábitat natural de diversos peces, rayas, anguilas eléctricas, caimanes, serpientes y anacondas, y su territorio es recorrido de día y noche por especies como jaguares, zorros, armadillos, lagartijas, arañas y roedores.

Cada uno de los participantes fue elegido por tener un Coeficiente de Supervivencia Primitiva (CSP), que refleja su capacidad de vivir en la naturaleza basado en su entrenamiento y experiencias previas; pero al término de este desafío, cada uno tendrá un CSP diferente según su desempeño durante los días que lograron sobrevivir a esta aventura extrema.

Los Andes mantuvo una charla con los Estefanía Galárraga, Rodrigo Marcos y Cristian Ferrero, los tres argentinos que participaron y lograron superar los obstáculos de tan difícil desafío.

-¿Cómo fueron esos 21 días sin comida, agua o ropa en la selva?

Rodrigo: Bueno muy buena pregunta ¿Pero habremos estado 21 días?.

-Yo no los voy a spoilear.

Rodrigo: El tiempo que estuvimos fue durísimo, fue de verdad lo más crudo que yo sentí en mi vida, loco, impensable y desnudo para colmo.

Cristian: En mi caso la palabra extremo es la que mejor se amolda porque todo el día es un extremo.

Estefanía: Para mí es como bipolar todo porque fue la experiencia más expansiva en la vida, pero a la vez desgarradora de vulnerabilidades, con mucha conexión con el presente, fue como muy fuerte.

-En algún momento se preguntaron “Qué estoy haciendo acá”?

R: Yo tuve ganas de llorar pero con la convicción de seguir para adelante un día a la vez.

C: En mi caso creo que solo los dos primeros días fueron de optimismo. Ya después de dos noches sin dormir, sin comer, el clima, los bichos… uno empieza a luchar contra la cabeza y cada vez era más frecuente pensar “vámonos, vámonos” y entrás en un " tengo que quedarme” todo el tiempo.

E: Yo recuerdo un momento muy especial que fue como “Ah, listo no puedo más” y a la vez darme cuenta que mi mente me está alimentando todo lo que no puedo, entonces voy a poder un poco más. Ese fue un momento muy clave para mí, de saber lo que no y lo que sí, y cómo la mente me estaba jugando en contra

-Sos jugadora de hockey, crees que el entrenamiento en la cancha te preparó?

E: El deporte en sí me super preparó el enfoque de un entrenador que seguí muchos años de mi vida, porque esa presión hay que soportarla, no no del físico sino en lo que uno puede dar, al límite constante. Estoy agradecida hacia hacia esa educación que recibí y que me fortaleció un montón y me hizo me hizo súper súper guerrera.

-¿Rodrigo, en tu caso como personal de seguridad te sentiste más confiado para esta experiencia?

Si, me preparó muchísimo no solo haber hecho cursos de guardaespalda tipo militarizado, sino también haber sido boxeador, peleador de Muay Thai, no bajarse del ring hasta que no suena la campana final y la verdad que yo me lo tomé así. Me dolía todo, sufría, me cansaba, pero hasta el campanazo final yo no puedo rendir es mi leitmotiv.

-Cristian, siendo ingeniero ¿Cómo pudiste aplicar tu conocimiento a esta situación extrema?

Bueno, siempre fui un ingeniero que no calzó en la vida porque dejé la ingeniería y me dediqué a viajar y soy un ingeniero que hace más de 12 años que hace teatro, que ama la escalada y el montañismo. Pero pienso como ingeniero, y sí me ayudó en el sentido de decir: “vamos a ir a buscar el agua, vamos a construir el refugio, vamos a tratar que la lluvia no llegue al refugio”. Creo que al procesar en secuencias ciertas cosas en desafíos tan extremos como este, te ayuda mucho a que tu mente no se vaya hacia adelante y empieza a pensar todo lo negativo, todo lo que falta. Me sirvió pensar como ingeniero para seguir proceso por proceso y entender la secuencia de los hechos para hacer un poco más habitable esto que es inhumano bien.

-La dinámica del reality es que estén en parejas con personas de otra nacionalidad ¿Con quién les tocó y cómo fue la relación?

R: Yo no quiero spoilear, pero estuve con una persona maravillosa de otra nacionalidad a la que amo como una hermana menor. Hubo momentos de mucha novela, de tensión, pero buen resultado.

C: Es hermoso encontrarte en estas condiciones con alguien que no conoces y más la sorpresa de que no es de tu país, con otra idiosincrasia, que se ha alimentado y ha crecido de otra forma. Fue el extremo extremo, por momentos odiás, en otros la amás, te apoyas, pero también necesitas tu espacio personal, irte solo a algún lado. Es como 30 años de casados comprimidos en 21 días extremos.

E: Para mí lo más fuerte que me fui dando cuenta de lo cultural, desde el idioma que tiene jergas, con palabras como cuando te dicen “pásame pellizquero” y no te entendes, hasta los hábitos. Son pequeñas cosas, pero suman un montón. Pasan cosas como que la cuarta vez que no te entendió o no entendiste la palabra, la vena se te sale. Ya no estás chocha de conocer un extranjero y todo te exaspera.

¿Cómo se vive la parte de estar desnudos todo el tiempo?

R: La pauta del desafío no tiene nada que ver con la connotación sexual, es más bien sentirte desprovisto en la naturaleza, sin nada más que tu herramienta. Y en ese sentido te sentís muy desprotegido porque todo lo que antes no te lastimaba (ramas pinches, animales, insectos) ahora todo te lastima, así que más que nada la incomodidad es esa, no tanto el tema del pudor.

C: Uno cree que va a haber cierta tensión sexual, porque encima tu pareja es del otro género y sí, uno se persigue con lo que puede llegar a suceder. Pero frente a todas las cosas que tenés que solucionar y lo que te está atacando, realmente pasa a otro plano. Hay momentos en el cerebro te dice “che, tenés que abrazarte porque si no, no ganas temperatura y la noche es larga y hace frío” entonces creo que en un momento volvemos a lo natural del cuerpo y logramos romper esa barrera. Pero cuesta porque venimos condicionados.

E: Para mi fue muy natural, si bien el hecho de que a futuro iba a salir al aire, poder vivirlo me dio cero problemas. Sí adhiero a lo que dice Cristian con lo mental, que hay veces que necesitaba un abrazo hasta que necesitar calentar el cuerpo y es necesario independientemente de la connotación sexual. Porque también está lo social antes, pensar que mi compañero es casado y tiene una una señora que está en su casa y entonces los cuerpos no se pueden acercar aunque me esté muriendo de frío, porque uno no le quiere traer problemas y él tampoco está habilitando eso. Entonces siempre lo social nos atraviesa y no siempre es para bien.