El actor mendocino Santiago Racca será Carlitos Menem Jr: “Me fui enterando de a poco cuál era mi rol en la serie”

La noticia de que Discovery Channel está preparando una biopic de Carlos Menem Junior, hijo del ex presidente, cayó como una bomba entre los implicados en la producción, ya que no estaba planeado sacarla a la luz hasta que estuviera lista para su estreno. Pero lo cierto es que se supo y que Santiago Racca, actor mendocino radicado en Buenos Aires desde hace nueve años, será el protagonista.

La información se filtró y salió al aire en el programa A la tarde, de América TV, conducido por Karina Mazzocco, en el que la conductora también aseguraba que la realización de la biopic estaba aprobada tanto por Zulema Yoma como su hija Zulemita, ya que al parecer la realización audiovisual plantea la hipótesis que siempre sostuvieron la madre y la hermana: Carlitos Menem fue víctima de un homicidio y no de un accidente.

Santiago Racca, por su parte, fue cauteloso al hablar con Los Andes respecto al tema, ya que como suele ocurrir en este tipo de producciones, los actores no pueden dar información hasta que la biopic sea presentada oficialmente por la cadena televisiva.

Carlos Menem Junior era aficionado a los deportes de riesgo

“El rodaje se terminó en diciembre, mi labor está terminada” comienza Santiago, que fue seleccionado gracias a la modalidad de autocasting impuesta durante la pandemia. “El casting lo hice con la productora Saigón, de Buenos Aires, que se dedica a publicidades más que todo”. El autocasting consiste en leer unas líneas enviadas por la producción (por lo general el actor no sabe de qué se trata la historia, ni su personaje) frente a una cámara y luego se envía ese casting enlatado a los directores del proyecto para una primera selección. “Después tuve una segunda etapa presencial, con eso quedé seleccionado”, cuenta.

Santiago venía de filmar “Historias invisibles”, que se realizó en Mendoza a mediados del 2021, con la dirección de Guillermo Navarro y las actuaciones de Eleonora Wexler, Vanessa Gonzalez y Antonella Ferrari y que se estrenará este año. “Después de eso, la noticia de que había quedado en el casting de Discovery fue una bomba para mí, una emoción muy grande. A la primera que le dije fue a mi vieja, porque habíamos estado dos semanas prendiendo velitas para que salga”.

En cuanto al peso del personaje que le toca interpretar, Santiago confesó “me fui enterando de a poco que el rol que me tocaba era el principal de la serie”. Hoy con 29 años, Santiago Racca era un bebé de solo dos años cuando el helicóptero en el que viajaba el hijo del entonces presidente se precipitó a tierra.

“Ni siquiera lo había estudiado como parte de la historia argentina. Había escuchado cosas sobre Menem, de su gobierno, del ‘uno a uno’, pero la historia del hijo no la tenía presente ni sabía todo el ruido que había generado en ese momento”, explica el actor, y agrega “cuando empecé a investigar me empezó a caer la ficha, no tenía idea”, confiesa. “Si bien no puedo hablar del canal, la serie fue creciendo a medida que íbamos avanzando y es un proyecto lindo que espero que tenga la misma repercusión que tuvo la historia (de Carlitos Menem Junior) en su momento”.

Santiago Racca, estudió actuación en la UNCuyo y luego se radicó en Buenos Aires para continuar puliendo su profesión. Formó parte del staff de Fuerza Bruta, esa maravilla de puesta estilo experimental, con innovación estética y un despliegue de grandes dimensiones que inmersaba al espectador en el desarrollo escénico de la obra. En aquel momento, se presentó en Buenos Aires como en varias provincias, pero también en las ciudades de Lisboa, Londres, Madrid, Barcelona y Nueva York.

Carlitos Junior y Zulema, su madre

En cine, Racca debutó con “Desertor”, película dirigida por Pablo Brusa, con las actuaciones de Daniel Fanego y Marcelo Melingo, que fue rodada íntegramente en Uspallata y estrenada en octubre de 2019. “Estoy muy contento con el resultado de esa película, porque fue muy difícil. Es un western, que no estamos acostumbrados a hacerlo ni a verlo. Hace poco fui a Córdoba donde se estrenó, fuimos con Dani Fanego y cuando terminó, nos miramos y dijimos ‘está bien’. Nos volvió a gustar el producto, así que estoy contento con eso”.

Actualmente, Santigago Racca dirige la productora del Teatro del Globo. “Yo estoy en la parte del palacio y Marcelo Melingo dirige toda la cartelera de Caras y Caretas, así que estamos todo el tiempo en contacto”, cuenta en relación al vínculo que quedó con ambos actores luego de la filmación de “Desertor”.

En la productora del teatro, Santiago se dedica a gestionar distintas muestras, eventos culturales y presentaciones. “Desde lectura de poesía y tertulias hasta after office, presentación de bandas acústicas y producciones audiovisuales de alta calidad. Soy director y productor, tal vez el detrás de cámara no se ve mucho pero laburamos un montón”, cierra.

La biopic de Carlos Saul, el padre

En septiembre del 2020 se conoció la noticia de que el expresidente Carlos Menem tendrá una ficción que hable sobre su vida, producida por la empresa Claxson junto a USA Yulgok Media, quienes adquirieron los derechos por parte de la familia Menem para desarrollar una serie para Amazon Prime Video.

La familia Menem

En aquel momento Mariano Varela, productor y creador de la serie, le informó a Télam que el estreno estaría pactado para el primer semestre de 2021. Todavía no se sabe exactamente qué momentos se abordarán, pero no se dejará de lado la extravagante y escandalosa vida del político.

Se tratará de un thriller político mezclado con comedia dramática y se llamará ¡Síganme!, haciendo referencia a la famosa frase de Menem “síganme, no los voy a defraudar”. Por su parte Zulemita Menem, hija del expresidente, confirmó que formará parte de la producción.

En relación al elenco todavía no se sabe quiénes participarán pero una fuente le informó al medio Teleshow: “Este paso no lo dimos, pero sí te puedo adelantar que varias figuras reconocidas, primeras figuras, se postularon para ser parte del proyecto”.