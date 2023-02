Super Bowl 2023: Rihanna confirmó su segundo embarazo a 15 metros de altura en pleno show

La actuación de Rihanna, en el entretiempo de la Super Bowl 2023, fue una de las más esperadas de la historia. La cantante estuvo alejada de la música por más de siete años, pero centrada en los negocios y alejada del mundo de la música durante más de siete años. Cuando la cantante anunció su participación en el show de la NFL, todos sus fans no esperaban que esta fuera la única sorpresa de la noche.

Durante su presentación, Rihanna dio la noticia de que estaba embarazada por segunda vez. La empresaria de 34 años ya tiene un hijo junto al rapero A$AP Rocky, que pudimos conocer hace no mucho gracias a un video de TikTok.

Los artistas lograron mantener el secreto para que todos quedaran absolutamente impresionados, al ver a Rihanna lucir su incipiente embarazo. Enfundada en un mono de estilo cargo firmado por Loewe, la cantante se subió a la plataforma del Super Bowl cantando las primeras líneas de “Bitch Better Have My Money”, junto a A$AP Rocky como parte del público.

Liderando el escenario, Rihanna bailó de manera más suave a como tiene acostumbrado a su público, lo que en principio fue criticado en las redes sociales: “Se mueve como con flojera”, “Qué pasó, no es la Rihanna dinámica que hacía coreografías impresionantes”, “No lo está dando todo en el baile”, “Se ve cansada”.

Rihanna anunció su segundo embarazo a través de Instagram. Foto: Instagram/@rihannaofficiall

Además, llamó la atención que la artista, de 34 años, luciera un vestuario poco revelador, una imagen un tanto distinta a la que ha presentado en otras ocasiones, con entallados y sensuales atuendos. Sin embargo, pronto todo tuvo sentido, acallando las críticas de las redes.

Al momento de dar paso a su éxito “Diamonds”, la cantante finalizó su participación anunciando su segundo embarazo de manera sutil al dejar al abrir su gabardina y dejar expuesto su abultado vientre. La revelación surgió entre fuegos artificiales rojos, sobre el público y sus bailarines, y un público que la aclamó tras su regreso en familia.