Stand Up: El auge de un género cada vez más convocante y la mirada de sus protagonistas

¿Qué tiene el stand up que lo hizo tan popular en los últimos años? En esta nota hablamos sobre ese fenómeno a partir de la abundancia de presentaciones en Mendoza (y todo el país)_que este año ha sido intensa y que seguirá este fin de semana y los que vienen (ver recuadro aparte). Para saber más del tema consultamos a Pablo Picotto, uno de los más populares, pero también consultamos a Iñaki Rojas, referente mendocino del género acerca de su perspectiva y rescatamos las opiniones de Malena Gunzburg, Connie Ballarini y Nati Carulias, compartidas a Estilo.

Pablo Picotto es uno de los humoristas multiplataforma que mayor expansión logró en los últimos años, gracias muy viralizado personaje de Osmar (que explotó durante la pandemia) y sus participaciones en programas televisivos, además de sus shows de stand up en vivo. En esta oportunidad estará en Mendoza el viernes 16 a las 21.30 en el Espacio Julio Le Parc, en Guaymallén.

El espectáculo de Pablo Picotto, surge de una situación cotidiana, ante la pregunta de un niño acerca de cómo eran nuestras infancias. Por supuesto, la respuesta le deja más dudas que certezas. Y el planteo retórico se hace imprescindible: “¿Como expresar a las nuevas generaciones que clase de realidad vivió la última generación que conoció el mundo sin internet?”.

Pablo Picotto y el stand up

Con una singular mirada sobre el vértigo que la actualidad ofrece, las nuevas tecnologías, la educación, las redes sociales y los nuevos trabajos que en la actualidad tienen lugar, Pablo Picotto hace un repaso humorístico y agudo sobre aquellas preguntas que nos hacemos cuando reflexionamos acerca del presente, la modernización y el futuro que ya está llegando.

Pero además hay un planteo anterior En relación al personaje más conocido de Picotto, recordó cuando durante la pandemia se viralizaron los videos de Osmar, dándole una nueva proyección a su carrera pero también una forma de compartir con el público. “Recibo mucho de ‘¡Ah, cómo me acompañaste en la pandemia!’ y yo digo lo mismo, ‘vos también me acompañaste porque tenía público, tenía alguien que podía seguir haciendo cosas’”, explica y agrega “No es que empecé ahí, pero fue el boom de Osmar, de estar dentro de la casa y de acompañarnos y yo también tenía necesidad de volver a girar, a trabajar, a tener al público”

Pablo Picotto

Picotto, después de la pandemia hizo De mil humores con Claudio Villarroel en Canal 9,y lugo, en la TV Pública, Noche de mente, un programa con música, humor, entrevistas, experimentos, ciencia, ademàs de distintos recorridos en redes sociales, plataformas y streaming.

Picotto define su estilo como stand up, aunque prefiere aclarar: ”Algunas cosas sí, algunas cosas sí, y otras no tanto. La estructura con la que yo termino de elaborar algunas cosas tiene que ver con el stand-up, pero el stand-up es, además de un estilo, una herramienta. Entonces también hay un poco hay un poco de café-concert, comedia del arte, algo de grotesco, clown, hay un poco de todas las cosas que son herramientas que al final te terminan sirviendo para hacer lo que es tu estilo o tu propio humor. Yo, la verdad, que no estoy en este momento muy enfocado en cumplir estrictamente el reglamento del stand-up o del Café Concert. La gente, cuando se pone a ver comedia, no ve estilos, se ríe o no, reflexiona o no. Entonces prefiero estar en el lugar de tomar todo ese pastiche de estilos y de formaciones que he tenido en mi vida y convertirlo en el humor que me gusta hacer”.

Osmar, uno de los personajes más conocidos del humorista

El conocer el auge presente del stand up es, de alguna manera, una forma de reivindicar el humor. “Creo que la comedia en general es subestimada y es considerada un género menor”, dice Picotto. “Y es verdad que sí habrá comedias que son más livianas, pasatiempos, y sí, está lleno de obras, películas, obras de teatro o espectáculos que uno dice ‘esto es un embole’, pero, bueno, tienen el respeto de ser dramáticos. Yo creo que la comedia incluye algo muy valioso, muy propio del ser humano, que es la capacidad de la reinterpretación cómica de casi todo lo que le sucede, y eso es una condición humana, no es una condición artística. Nosotros hemos hecho de la comedia un oficio, pero el humor es una condición natural del ser humano”, reflexiona.

Y luego, se pregunta:_”Además, ¿cómo hago yo para contar los dolores de la vida, el sin sentido que tiene a veces la existencia, pero a la vez que la gente se ría? Yo puedo tirar una pelota existencialista y cósmica ahora mismo y que todo el mundo me escuche muy atentamente diciendo ‘qué bárbaro, qué interesante’ y listo, pero si yo además a eso le agrego el desafío de que cada una de esas cosas que digo tiene que hacer reír a la gente, entonces estoy en otro territorio, que propone un desafío escénico superior incluso que el de la tragedia. Y eso, bueno, a veces no es valorado lo suficiente,

En relación al espectáculo que presentará el próximo viernes, Picotto explicó que se trata de distintos personajes con un eje central que es él mismo haciendo stand up: “Tiempos modernos habla, básicamente, justamente de estos tiempos en los que todo ha cambiado de manera muy vertiginosa. Yo me crié en el interior de la provincia de Buenos Aires, como a unos 300 kilómetros de Capital y en el campo, no tiene nada que ver con la infancia de mi hijo en Buenos Aires, con Internet, con redes sociales, con pantallas, con dispositivos, con realidad virtual, con metaverso y con toda esa cosa. Cuando yo era chico los cumpleaños se festejaban jugando a la pelota en la calle de tierra”.

Cambios de humor

Que hoy en día el stand up genere tanto interés no significa que sea sencillo llevar adelante un espectáculo, en especial por los temas que se tratan para hacer reír.

Uno de los referentes mendocinos en cuanto al género es Iñaki Rojas. Sin embargo, al hablar del stand up se muestra distante y reconoce que se siente algo alejando del género desde que un cambio en el tipo de humor que causaba gracia en el público. “Me di cuenta de que el humor estaba cambiando o que la percepción del humor estaba en el público estaba cambiando. Yo empleaba algunos temas o al menos el tono de mi stand up era con cierta acidez sin llegar al humor negro, pero era bastante ácido, y empecé a notar que ya no había la misma tolerancia de parte del público para tratar algunos temas.”

Iñaki Rojas, el artista mendocino multifacético

En este sentido dice que el cambio le parecía positivo, ya que la exposición o “ridiculización” de ciertos sectores de la sociedad para hacer humor ya no tienen cabida. “Antes, la mujer era objeto de bromas que rozabam el mal gusto, y eso hoy no es aceptado. Menciono ese tema como te puedo mencionar el de las discapacidades. A mí la verdad que hay cosas que me parecen de tan mal gusto que agradezco realmente que hoy no se acepten”.

En cuanto a los motivos por los que Iñaki Rojas considera que se ha producido un auge del género en los últimos tiempos, cree que “por empezar, el primer factor que tiene muy a favor el stand up es que es un género muy económico. Uno no tiene que depender de escenografía, de vestuarios, de asistentes, de nada de eso, entonces prácticamente no hay costos”.

Por último destaca un dato no menor en cuanto a las producciones humorísticas. Consultado acerca del tiempo (aunque no dinero) que se invierte en armar un show, el ¿ex estandapero? pone blanco sobre negro: “Hay mucho afano de materiales ajenos. Yo ya me he enterado, por ejemplo, que a mí me han birlado material, que tengo en internet”, expresa, a la vez que pone distintos ejemplos de shows que se arman con chistes ajenos. “Tal vez el que se presenta es buenísimo con el manejo del público, pero no es bueno escribiendo, entonces usan material ajeno”, recalca.

Nati Carulias, humorista y estandapera que visitó la provincia en abril, menciona lo mucho que le costó formarse en este género: “Siempre me gustó, pero no recuerdo antes de esto haber consumido mucho stand up”, a la vez que recuerda haber visto series o canales de origen estadounidense donde se transmitían programas de stand up “pero acá no había”.

En una reciente entrevista con Connie Ballarini, cuenta su frustración frente a la subestimación del género: “me da mucha bronca, porque en otros lugares como Estados Unidos no es un género subestimado”.

En cuanto a las mujeres haciendo humor, otro tema subestimado, Malena Guinzburg aporta: “Había bastante prejuicio con que las mujeres no son graciosas pero me parece que que de a poco se va logrando”.

Agenda

Espectáculos destand up en Mendoza

Hoy

Mañana

Lo que viene

