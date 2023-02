“Sobreviviendo a Escobar, alias JJ”: Vuelve la serie que cuenta la vida del temido sicario en la cárcel

Jhon Jairo Velasquez Vásquez fue uno de los sicarios más sangrientos, inteligentes y un despiadado estratega del cartel de Medellín, liderado por el mayor narcotraficante de los años 90, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Jhon Jairo, alias JJ o Popeye, tras entregarse a la justicia previo a la muerte de su patrón, vivió un segundo capítulo tan aterrador como el anterior, dentro de la cárcel. Allí escribió el libro con su historia, que relata la última etapa del cartel colombiano, la negociación con la justicia para concretar su entrega y las alianzas que debió establecer dentro de la cárcel una vez muerto Pablo Escobar. En esta historia se basa una de las mejores series de narcotraficantes, “Sobreviviendo a Escobar: Alias JJ”, protagonizada por el actor colombiano Juan Pablo Urrego.

La serie, secuela de la gran “El Patrón del Mal” -aquella que abrió la puerta a un nuevo género en series- llega a A&E el próximo 27 de febrero en un reestreno que se emitirá de lunes a viernes a las 22, para revivir la historia del lugarteniente, mano derecha y jefe de la banda de sicarios de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez, durante su estadía en la cárcel.

Esta exitosa serie dramática comienza su relato desde la decadencia de Pablo Escobar, en el momento en que Velásquez decide entregarse a la justicia hasta sus últimos años en prisión, mostrando las más importantes y relevantes acontecimientos que tuvo él durante su encierro.

En una conferencia de prensa, el actor encargado de encarnar a Popeye, Juan Pablo Urrego, conversó con Los Andes y relató su encuentro en persona con el temido sicario: “Tuve la oportunidad de comunicarme con él. Yo tomé la iniciativa antes de iniciar el rodaje. Si mal no recuerdo, creo que Camilo (Saenz, actor que encarnó a Durán, detective de la policía) me pasó el teléfono de él porque tenía el contacto. Yo me comunico y viajo a Medellín. Él me concedió una entrevista que duró casi todo el día. Estuve con él, almorzamos juntos. Fue muy generoso y querido conmigo. Me respondió todas las preguntas y ya después quedamos en contacto vía telefónica”, contó el actor.

En la charla por zoom el actor contó detalles de la pesonalidad de "Popeye"

Según relata Urrego en la entrevista, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, estuvo atento al rodaje de la serie basada en su libro: “El siempre estuvo muy emocionado con el tema de la serie, me mandaba notas de voz, cosa que a mí me servía como actor escucharlo. Pero nunca más lo volví a ver, solo fue ese encuentro una vez y ya”, agrega.

En relación a la muerte del sicario de Escobar, que se produjo en 2020, Los Andes le consultó al actor cómo había vivido la noticia, ya que encarnar al personaje también lo vinculó -en cierta forma- íntimamente con la vida de uno de los protagonistas y responsable de la etapa más tristes en la historia de Colombia. “Cuando murió me tomó por sorpresa, como su muerte fue un poco repentina, creo que fue un cáncer, pero yo hace muchísimo tiempo había perdido el contacto con él y fue un poco como sorpresa para mí, como su enfermedad, y fue un poco repentina su muerte. En ese sentido, también pensé que no había muerto en su ley. Me imagino que él hubiera preferido morir de otra manera”, reflexionó el actor.

En cuanto a los rasgos de personalidad del sicario que resultaron relevantes para la conformación del papel, Urrego destacó: “Lo que más observaba de él es que era mentiroso, que tenía una habilidad con la palabra bastante grande. Acá en Colombia llamamos a esas personas que podemos decir un ‘culebrero’. Y al final siempre pensé que él un poco ocupó ese rol dentro de esta organización, más allá de ser el sicario y lo que él se hacía llamar, yo creo que él era más que todo un una persona que se encargaba del entretenimiento. Nosotros tenemos que enamorarnos de nuestros personajes, no juzgarlos para poder vivirlos de una buena manera. Y pues claro, al principio es difícil no entrar a juzgar este tipo de personajes que le hicieron tanto daño al país”, concluyó.

Parte de los actores de la serie, también participaron de la charla

Quién fue Jhon Jairo

La fascinación -si es que cabe este adjetivo- hacia la figura de Jhon Jairo Velasquez Vásquez proviene no solo a través de su fama como despiadado sicario responsable de haber asesinado a más de 300 personas en forma directa y, se calcula, a más de 3.000 en participaciones indirectas, sino también de su vida polarizada por extremos. Hijo de un médico y una modista, tuvo una educación privilegiada para los estándares de la época en la sociedad colombiana. Sin embargo a muy corta edad demostró inclinación por la delincuencia, cuando siendo preadolescente se vinculó con un grupo de ladronzuelos y los ayudaba escondiéndoles las armas o los magros botines de robo para que no fueran descubiertos. Más tarde hizo un curso de manicuría, barbería y finalmente ingresó a la Escuela de la Armada donde adquirió el mote de “Popeye”, por su parecido al popular dibujo animado.

Años más tarde, luego de su periplo delictivo y de haber purgado 25 años de cárcel, se convirtió en un popular youtuber, obteniendo millones de vistas a los videos en los que contaba fragmentos de su historia y publicaba entrevistas.

Su muerte se produjo a causa de cáncer de esófago, a los 57 años, mientras purgaba una condena leve por extorsión y amenazas.

Sinopsis de la serie

Situada en la Bogotá de finales de los años 80 hasta el nuevo milenio, también narra la historia política y social de Colombia de aquella época durante la temporada del Narcoterrorismo y muestra cómo, mientras el cartel de Medellín se derrumba, el sicario número uno de Pablo Escobar lucha por sobrevivir, ganar respeto y subir en la jerarquía carcelaria. La vida en prisión de “Popeye” cambia con la muerte de Escobar ya que se ve obligado a unirse de manera estratégica con enemigos del pasado, reconocidos políticos y personajes de la vida pública para salvar su vida. Luego de haber cumplido parte de su condena en la Cárcel de Cómbita, Boyacá (Colombia), “Popeye” obtuvo la libertad condicional por buen comportamiento y fue finalmente liberado el 26 de agosto de 2014, después de 23 años y 3 meses en prisión. En 2018 Velásquez volvió a la cárcel por delitos de extorsión y el 6 de febrero de 2020 murió, a los 57 años, en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá donde estaba internado por un cáncer de esófago.

En la serie, Juan Pablo Urrego personifica a Jhon Jairo Velásquez uno de los más despiadados sicarios de Escobar.

El actor principal de la serie, Juan Pablo Urrego está acompañado por un reconocido elenco de trayectoria internacional encabezado por la figura de televisión y el cine colombiano Amparo Grisales, quien encarna a la abogada de JJ Mónica Machado; Natasha Klauss en la piel de la periodista Ana María Solozábal; Elkin Diaz como el comandante paramilitar Abel Mahecha; Toto Vega como Iván Darúo Urrego y Francisco Javier Rueda como Pedro Rentería “El Potro”, ambos del cartel del Norte del Valle; Nicole Santamaría como Alexandra Restrepo Velásquez, esposa de “Popeye”, entre otros.

Este drama fue dirigido por Luis Alberto Restrepo “Peto”, Jorge Sandoval y Juan Carlos Vásquez, y Thomas McCarthy, Gerardo Pinzón y Jhony Ortiz realizaron la adaptación de la historia escrita al formato audiovisual.