Snoop Dogg anunció que dejará de fumar marihuana

Snoop Dogg, conocido por su firme defensa y aprecio por la marihuana a lo largo de su carrera, anunció su decisión de dejar de fumar esa planta.

El rapero, famoso por éxitos como “Gin and Juice” y “Drop It Like It’s Hot”, compartió la noticia a través de un emotivo mensaje en su cuenta de X (antiguo Twitter).

“Después de mucha consideración y conversación con mi familia, he decidido dejar de fumar”, escribió Snoop Dogg, “Por favor, respeten mi privacidad en este momento”. La publicación estuvo firmada por él y diseñada especialmente para anunciar la noticia, que, sin duda, marcará un antes y un después para el artista y sus fanáticos. La acompañó con la frase “Estoy dejando de fumar” en el pie de foto, transmitiendo una seriedad que ha llevado a muchos a no dudar de la legitimidad de la confesión.

Esta decisión ha resonado no solo entre sus seguidores, sino también en la industria del entretenimiento, donde Snoop Dogg ha sido una figura influyente durante décadas.

Muchos se preguntan sobre los motivos detrás de esta transformación en la relación del rapero con la marihuana, dado que su identidad artística ha estado fuertemente vinculada a la cultura del cannabis.