Sigue el misterio en torno a la muerte de Matthew Perry: una exnovia sugirió que el actor tuvo una recaída en sus adicciones

La muerte de Matthew Perry, conocido por su papel en la famosa serie “Friends”, sigue envuelta en incertidumbre mientras los investigadores intentan esclarecer las circunstancias en las que fue encontrado ahogado en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles. Aunque no se hallaron sustancias ilegales en el lugar, surgen dudas sobre el tratamiento que el actor estaba siguiendo en las semanas previas a la tragedia.

Una exnovia de Perry, Kayti Edwards, compartió sus inquietudes en una entrevista con el diario británico The Sun. Edwards, quien tuvo una breve relación con el actor en 2006 después de conocerse en una reunión de Alcohólicos Anónimos, sugirió que Perry podría haber tenido una recaída en su consumo de pastillas.

En sus declaraciones a The Sun, Edwards expresó: “Conozco a Matthew y sé que no se habría ahogado simplemente. Creo que podría haber tomado pastillas en la semana previa a esto”. La exmodelo también señaló que, a pesar de haber concluido su relación romántica, ella y Perry mantuvieron contacto, e incluso trabajó como su asistente en 2011.

Edwards describió el comportamiento pasado de Perry en relación con las drogas, mencionando su paranoia y su tendencia a tomar medicamentos recetados en exceso. “Estaba paranoico y los tomaba todos, por lo que no había ninguna evidencia, y luego salía a buscar más cuando estaba listo”, recordó.

Las inquietantes publicaciones de Matthew Perry días antes de su muerte

La mujer sugirió que la última publicación de Perry en Instagram, donde se autodenominó “Mattman” en su jacuzzi, podría indicar una posible recaída. “Eso que escribió sobre Mattman no fue algo que dijo cuando estaba sobrio. Mattman salía del armario cuando no estaba sobrio y se sentía algo invencible”, afirmó Edwards.

Finalmente cerró: “Yo estaba presente cuando él se estaba drogando, aunque yo no me estaba drogando con él. Cuando le decía que tal vez debería enfriarse un poco con las drogas, él decía: ‘No, soy Mattman’”.

Matthew Perry había estado activo en las redes sociales en los días previos a su fallecimiento. Su última publicación en Instagram, realizada el lunes 23 de octubre, muestra al actor relajándose en un jacuzzi o piscina, con una atmósfera tranquila creada por luces azules y la luna en el fondo. En la descripción de la imagen, escribió: “Oh, ¿entonces el agua tibia girando te hace sentir bien? Soy Mattman”.

