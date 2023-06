Shakira reveló cómo se enteró del engaño de Piqué: “Mi padre estaba en terapia intensiva”

La cantante colombiana Shakira reveló el momento exacto en que se enteró de la infidelidad del exfutbolista Gerard Piqué con su empleada Clara Chía Marti. Fue justo cuando su padre, William Mebarak, de 91 años, estaba internado en terapia intensiva por una caída tras la fiesta de comunión de Milan, el hijo mayor de la artista.

Cómo se enteró Shakira del engaño de Piqué

En diálogo con la revista People, la creadora de éxitos como “Loba” y “Ojos así” contó que, a mediados de 2022, su papá, que la impulsó a lanzarse de chiquita como cantante, atravesó una grave crisis de salud.

En aquel entonces, Shakira celebraba la comunión de Milan, su hijo mayor. Por supuesto que su papá William estaba presente en tan particular evento, pero éste terminó sufriendo una caída en la casa de Barcelona que cambió su calidad de vida para siempre.

“Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI”, confesó Shakira.

Shakira junto a sus padres, Nidia Ripoll y William Mebarak (Instagram)

“Mi madre siempre ha sido mi cómplice y mi papá, mi mejor amigo. Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milan resultó gravemente herido en un accidente”, recordó.

“Pensé que no sobreviviría a tanto. Veía como mis sueños al hombre que más he querido en mi vida, mi padre se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado. Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza”, señaló.

En ese sentido, la colombiana precisó que su papá William “ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías —todo esto a sus 91 años en menos de seis meses”.

“Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo. Han sido ambos un reflejo de ese sueño que no pude cumplir pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir”, reflexionó la cantante de 46 años.

Shakira lanza “Copa vacía”, nuevo video y tema

Este jueves 29 de junio, la cantante Shakira lanzará la canción titulada “Copa vacía”, un dueto con Manuel Turizo que promete ser su sexto hit consecutivo tras “Te felicito”, “Monotonía”, “Bzrp Sessions #56″, “TQG” y la balada “Acróstico”.

Shakira es una sirena en su nuevo videoclip "Copa vacía". Lanzamiento: 29 de junio.

Para el videoclip, grabado hace varios meses atrás cuando la barranquillera aún residía en Barcelona, Shakira se vistió como sirena. Una postal adelanto del material muestra lo bien que le sienta el look de fantasía.

Próximamente, la artista planea lanzar su nuevo álbum, algo que no realiza desde 2017 cuando salió “El Dorado”, también coincidente con su última gira de conciertos que la trajo a Argentina.

