Se confirmó que Nicole Neumann y Manu Urcera no podrán casarse en San Martín de los Andes: el motivo

Este jueves en Socios del Espectáculo, confirmaron la suspensión del casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera, debido a la difusión de un duro comunicado por parte de los mapuches en contra de la familia Urcera y acusando a Nicole de hipócrita.

Según el comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén, la familia Urcera tiene deudas por la contaminación de la tierra. Esta situación llevó a la cancelación del campo en el que se iba a realizar la fiesta.

Según la panelista Paula Varela, encargada de dar la primicia, “dieron de baja el campo donde se iban a casar Nicole y Urcera”. Además, mencionó que “es cerca de San Martín de Los Andes, donde estaba todo listo para comenzar a armar la boda del 8 de diciembre”.

Varela también destacó la crisis en la familia de Manu Urcera, afirmando que “Cecilia, la mamá de Urcera es la que está como organizadora de este evento”.

Por su parte, Nancy Duré mencionó que “en las invitaciones no figuraba la locación, que se iba a mandar a último momento para que no trascendiera a la prensa y que no pudieran llegar”.

Cuáles son las opciones de lugar para la boda entre Nicole Neumann y Manu Urcera

Además, señaló que están buscando otro salón y que podrían considerar hacer la boda en la ciudad de Buenos Aires o trasladarla a otra localidad de la Cordillera, ya que los Urcera tienen familia en Neuquén y en Río Negro.

La suspensión del casamiento ha generado un gran revuelo y ha dejado en evidencia las tensiones existentes con la comunidad mapuche.

Es evidente que la pareja enfrenta obstáculos en el camino hacia el matrimonio y deberán resolver estos conflictos para encontrar

Nicole Neumann y Manu Urcera se casarán en San Martín de los Andes

Nicole Neumann y Manu Urcera

una solución que satisfaga a ambas partes.

Con esta situación, queda en suspenso el futuro de la boda de Nicole y Manu, y la incertidumbre sobre dónde se llevará a cabo el evento.

