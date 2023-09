“Sayen: La ruta seca” De qué se trata la fascinante secuela de trhiller más visto en Amazon Prime

La plataforma Amazon Prime Video reveló el último tráiler y arte oficial de “Sayen: La Ruta Seca”, la secuela llena de acción, de la película original latinoamericana más vista en Prime Video, “Sayen”. La segunda entrega en una trilogía, la película es protagonizada por Rallen Montenegro (Inés del Alma Mía), Enrique Arce (La Casa de Papel), Jorge López (Elite), Katalina Sánchez (La Jauría), Eyal Meyer (Gloria), Camilo Arancibia (Inés del Alma Mía) y Alfredo Castro (El Club). Sayen: La Ruta Seca se estrenará el 20 de octubre en Prime Video, en más de 240 países y territorios a nivel mundial.

Después de los eventos de la primera película, Sayen es ahora, injustamente, una de las criminales más buscadas en el país, y llega al Desierto de Atacama tras una pista en su misión en contra de Acteon, la organización multinacional responsable por la trágica pérdida de su familia y la destrucción de ecosistemas a lo largo de Chile. Ahí, encontrará nuevos aliados quienes se unirán a su viaje para derrocar a Acteon y a su director, Máximo Torres.

La película fue dirigida por Alexander Witt (Resident Evil: Apocalypse) y producida por el equipo ganadora del Premio de la Academia en Fabula, Pablo y Juan de Dios Larraín, y Rocío Jadue (Una Mujer Fantástica).

“Estamos muy orgullosos de continuar la historia de Sayen, especialmente después del increíble éxito de la primera película. En esta ambiciosa secuela, el público podrá sumergirse en el singular paisaje del Desierto de Atacama, mientras acompañan a Sayen en su búsqueda de justicia para su familia”, dijo Javiera Balmaceda, quien encabeza al equipo de Originals para Latinoamérica, Canadá, Australia y Nueva Zelanda en Prime Video.

“Si el público gusto de Sayen en la primera parte de la trilogía, estamos seguros de que sucederá lo mismo con Sayen: La Ruta Seca. Tiene todos los ingredientes que una buena película de acción necesita: persecuciones, intriga y nuestro impresionante paisaje desértico”, dijo Rocío Jadue, directora ejecutiva de películas de habla hispana en Fabula, y productora ejecutiva de Sayen.

