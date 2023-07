Romina Uhrig confirmó que se separó de Walter Festa y se quebró en pleno vivo

Romina Uhrig saltó a la fama tras su paso por Gran Hermano, donde estuvo a un paso de la gran final del programa. Durante sus días en la casa más famosa del país, mucho se habló de su relación con el político, Walter Festa, de quien se había separado días antes de entrar al reality.

Una vez afuera, volvió a apostar a su matrimonio con el padre de sus dos hijas más chicas, pero en las últimas horas confirmó que volvieron a separarse. A pocas semanas de su ingreso al Bailando 2023, en el que será una de las figuras, confirmó en Intrusos que están en un impasse en su relación.

La ex GH había ido al piso del programa para hablar de la que será su próxima participación en el ciclo de Marcelo Tinelli, pero uno de los panelistas la sorprendió al preguntarle por su relación con su marido, el exintendente de Moreno.

“¿Estás separada?”, quiso saber el periodista. “Sí, me separé”, respondió la exdiputada, sorprendida ante la pregunta. Y aclaró: “Yo me había separado cinco meses antes de entrar a la casa de Gran Hermano. Estuve 11 meses separada. No veníamos bien. Yo la pasé muy mal cuando me separé”.

“Yo no tomé la decisión de separarme cuando me separé de él. A él le pasaron un montón de cosas”, recordó sobre la primera ruptura, previo a su ingreso a la casa.

Sin embargo, esta vez fue ella quien decidió separarse de Festa. “Hay un montón de cosas en las que nunca nos pudimos poner de acuerdo. Hay un montón de heridas que a mí me quedaron por otros motivos”, contó sobre algunos de los motivos de la ruptura.

“La verdad que estuvimos ocho años, viví cosas hermosas con él”, sostuvo. Y, ante la consulta de los panelistas, contó que ella será quien se mude de la casa que hasta el momento compartían, por lo que está buscando un alquiler más cerca de la escuela de las niñas.

“Me duele mucho por las nenas, no es fácil, es como volver otra vez a lo mismo”, expresó y se quebró al hablar de la familia. “Yo nunca tuve a mi papá y a mi mamá juntos. Me duele el tema de la familia. Yo tuve mi primer novio y tuvimos a Mía. Me enfrenté a eso. Hoy soy muy feliz con mi hija. Y después de vuelta fue formar pareja y te va mal de vuelta y te cerras a todo…”, reflexionó.

“En estos ocho años nunca me quise separar de él, siempre estuve remándola y haciendo todo. Y es como que cuando tomo una decisión, la tomo”, concluyó.

