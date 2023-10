Roberto Peloni: mientras disfruta del estreno de “Lennons”, llega al Independencia con “El brote”

Este sábado a las 21.30, en el Teatro Independencia, se presenta El brote, una obra de Emiliano Dionisi protagonizada por Roberto Peloni. Las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma EntradaWeb y tienen un valor general de cuatro mil pesos.

La obra explora con ironía el mundo de la dramaturgia, y por ella tanto Dionisi (autor) como Peloni (intérprete) fueron reconocidos con dos nominaciones a los premios ACE, galardón que anualmente entrega la Asociación de Cronistas del Espectáculo.

Roberto Peloni llega al Teatro Independencia con "El Brote", obra de Emiliano Dionisi

Antes de su paso por Mendoza, provincia en la que arranca su gira nacional, Roberto Peloni habló con Los Andes sobre cómo nace esta curiosa y atrapante obra, sobre su paso por el programa televisivo La Peña de Morfi y sobre su último proyecto en cine. Un actor todo terreno que tiene los pies en la tierra y la humildad de los grandes.

–¿Cuáles son tus expectativas con esta visita a Mendoza?

–La verdad es que va a ser nuestro primer viaje más largo con El brote, nuestra primera salida de Buenos Aires, en donde hicimos, desde febrero, funciones en El Teatro del Pueblo, símbolo del teatro independiente. Ahora reestrenamos el espectáculo en el gran Teatro Maipo, en calle Corrientes. Y esta vez haremos nuestra primera función de El brote en el bellísimo teatro Independencia. La verdad es que me tiene muy ansioso, y muy contento, poder compartir este espectáculo con el público mendocino.

–¿Cómo es el público mendocino? Algunos dicen que es bastante exigente.

–Puede ser, sí, pero siempre es muy cálido y uno siempre está muy feliz de poder mostrar su obra en Mendoza y compartirla, lógicamente, con todo nuestro querido país.

–¿Qué tiene El brote que la hace especial?

–Es una especie de montaña rusa teatral. Es un unipersonal que escribió Emiliano Dionisi, que cuenta la historia de Beto, un actor que está en una compañía de teatro de repertorio, y empieza a sentir que no es muy reconocido como como actor, como que le tocan los papeles muy pequeños. Le toca decir diálogos breves como “la mesa está servida”, y él es un actor que está muy preparado, se siente muy preparado, y tiene a sus compañeros de elenco que siempre asumen los personajes protagónicos. Él empieza a estar en disconformidad con esto que le pasa y a no poder diferenciar la realidad de la ficción. A mí me toca interpretar a Beto, pero además voy interpretando a todos los compañeros de elenco, y a los personajes que van haciendo todos en las distintas obras, así que se va armando un caleidoscopio, donde uno ya no sabe si lo que está sucediendo en escena es lo que les pasa a los personajes, o es lo que les pasa a los actores de estas compañías. Es una especie de carrera vertiginosa hacia la locura. En los casi 90 minutos de obra llegamos a lugares muy sensibles y muy potente. Para mí significa un fuerte desgaste físico y emocional.

Roberto Peloni llega al Teatro Independencia con "El Brote", obra de Emiliano Dionisi

–¿Y cómo fue que se armó esta dupla con Emiliano?

–Nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo, habíamos hecho para el Teatro Nacional Cervantes una obra que se llamó Cyrano de más acá y luego volvimos a trabajar con una obra de Hugo Midón, que era Huesito Caracú. En pandemia seguimos trabajando juntos, a la distancia, haciendo algún espectáculo por streaming y nos quedaron las ganas, obviamente, de seguir trabajando juntos. Estuvimos a punto de comprar una obra de Londres, pero había que hacer una adaptación muy fuerte. En un momento, Emiliano me dijo “dame dos semanas”, que al final fueron tres, y ya tuvo el libreto completo. Cuando lo leí supe que era exactamente lo que quería hacer, ahí empezamos a trabajar en un proceso que llevó seis meses de ensayo, y al cabo del año estrenamos, y ya llevamos, desde el comienzo de año, unas 75 funciones.

–Has hecho teatro, cine y televisión, ¿en qué formato te sentós más cómodo?

–Hay un dicho muy viejo que decía que “el teatro es del actor, el cine del director y la tele del productor”. El teatro tiene la posibilidad de un despliegue mayor y, también, uno goza de más autonomía, porque en el cine vos quizás crees que estás haciendo una cosa, pero el director está haciendo un plano muy cerrado sobre una parte y después la edición puede hacer que eso se cuente de otra manera. La televisión tiene otras cosas que, a veces, tienen que ver con los tiempos, con la velocidad.

–En La Peña de Morfi estuviste mucho tiempo, ¿vos decidiste irte?

–Sí, ahí estuve como siete años y medio. En la pandemia cambió mucho la modalidad de trabajo. Después de que Rozín se enferma y fallece, ahí había un ciclo que, para mí, internamente, había terminado, y si bien es un programa exitoso, yo ya no sentía que tenía mucho más ahí para aportar o para seguir creciendo y, además estaban mis ganas de tener mis propios proyectos. La Peña cumplió un ciclo que fue bárbaro y en donde aprendí muchísimo.

Roberto Peloni llega al Teatro Independencia con "El Brote", obra de Emiliano Dionisi

–Ahora en cine acabas de estrenar Lennons...

–Sí, se acaba de estrenar en todas las salas del país. Es la tercera película que hago con José Cicala, el director. En esta ocasión me tocó un personaje muy muy interesante, es un personaje femenino que se llama Eduviges, la directora de un orfanato que tiene reminiscencias a las películas de Batman de Tim Burton. Quedaron imágenes alucinantes. José tiene la habilidad de generar mundos ficticios y llenos de arte. Cada cuadro de la película es una belleza, y hay un elenco, numerosísimo, que encabeza Gaston Pauls, Malena Guinzburg, Betiana Blum, Guillermo Zapata, Luis Machín, Pachu Peña, Nito Mestre, David Lebon...

Roberto Peloni es Eduviges en la última película de José Cicala

–Y está Griselda Sánchez que es mendocina. Ella, además, es coautora de la peli...

–¡Sí! Griselda es la Yoko Ono de esta versión de Lennon. Y bueno, Javier Parisi es John Lennon, directamente.

Lennons, la delirante película de José Cicala

–¿Cuándo la filmaron?

–La grabamos en pandemia, ni bien se habilitó la posibilidad de ejercer nuestro trabajo. Fue muy complejo. Hoy pasó tanto tiempo, y tantas cosas, que yo a veces me olvido de que grabamos durante ese momento, tan complejo.

–Bueno, pero ahora todo cambió. Ahora vienen a Mendoza con El brote y todo es felicidad...

–Por eso salimos con tanta energía y con tanta vitalidad que tiene este proyecto de El brote. En febrero vamos a estar en Chile, pero arrancar la gira en Mendoza en el Independencia, es especial.

Seguí Leyendo