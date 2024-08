Quién es la enigmática Martina Fasce: sería participante del “Cantando 2024″ y promete deslumbrar

Martina Fasce, una de las emergentes influencers y conductoras en el mundo del entretenimiento argentino, está en la lista de los posibles convocados para el “Cantando 2024″.

Martina Fasce, nacida en Rosario, Santa Fe, es una destacada conductora de televisión, modelo y cantante. Su nombre se hizo conocido gracias a su trabajo en el programa El Precio Justo de la cadena Telefé, donde demostró su habilidad frente a las cámaras y su carisma. Además, ha dejado su huella en el mundo de la música con temas como “Por este amor” y “Amor Clasificado”.

Martina Fasce, una de las posibles figuras del Cantando 2024

Fasce inició su carrera en el mundo de la moda antes de dar el salto a la televisión en enero de 2015, debutando con Telefé.

Desde entonces, trabaja en diversos programas, incluyendo LAM Stream en América TV, El Gran Juego de la Oca y ¿De qué signo sos? en El Trece, así como en #latarde4.0 en Los 40 Argentina.

Una figura en ascenso

Martina es también una presencia activa en las redes sociales, donde comparte su vida detrás de las cámaras y su trabajo como modelo con más de 320.000 seguidores.

Su popularidad sigue creciendo, y su nombre se ha mencionado en varias ocasiones para participar en el “Cantando 2024″, el famoso certamen de canto que reúne a celebridades de diferentes ámbitos.

Su denuncia a Roberto Pettinato

A pesar de su éxito, Fasce ha enfrentado momentos difíciles en su carrera. En una entrevista este año, reveló su experiencia de acoso por parte del conductor Roberto Pettinato durante un casting para el programa La Hormiga Imperial.

Fasce describió el incidente con detalle: “Cuando me estoy yendo, yo toda nerviosa porque tenía 23 años, me acerco para saludarlo y me aprieta con mucha fuerza, me chupa la cara, me chupa la boca, me manosea el c... y la v...”.

Luego, la situación se agravó cuando, al contarle a una productora sobre su pareja y su bebé recién nacida, recibió un mensaje amenazante de Pettinato: “No puedo creer, me acabo de enterar que tenes pareja y un bebé recién nacido, nunca nada más mata p...yo no contrato mujeres que tengan pareja”.

Fasce también reveló que el conductor le advirtió que no hablara sobre el incidente: “Al otro día me manda un mensaje y me dio a entender que estaba medio pasado, me pidió disculpas y me dijo ‘trata de no decirle a nadie esto porque si vos hablas yo me voy a ocupar de arruinarte pero si no decís nada te voy a impulsar’”.