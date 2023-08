Con la llegada del mes de septiembre, Netflix se prepara para sorprender a sus usuarios con una emocionante lista de estrenos que abarcará desde el 1° hasta el 30 del mes. Series, películas y documentales se unirán al catálogo de la plataforma de streaming, prometiendo una variedad de opciones para todos los gustos.

Qué series y películas se estrenan en septiembre en Netflix. / Web

Entre los estrenos más esperados se encuentra la cuarta temporada de “Sex Education”, una serie que cautivó a la audiencia con su enfoque único y su mezcla de comedia y drama. En esta nueva entrega, los espectadores seguirán los pasos de Otis mientras se enfrenta a nuevos desafíos tras el cierre de Moordale y la partida de Maeve a Estados Unidos. Con intrigas amorosas y situaciones hilarantes, la serie promete mantener su éxito.

Pero eso no es todo, ya que el catálogo de septiembre incluirá una variedad de opciones para los amantes del cine. El clásico nacional “Caballos Salvajes”, protagonizado por Héctor Alterio, Leonardo Sbaraglia y Cecilia Dopazo, llega a la plataforma para los cinéfilos que deseen revivir esta icónica película del cine nacional.

Los fanáticos de las comedias románticas también tendrán su dosis con “Final Feliz” y además, el mes trae una novedosa serie titulada “El cuerpo en llamas”, con la reconocida actriz española Úrsula Corberó en el papel principal.

PELÍCULAS:

- Donnie Brasco: 1 de septiembre.

- One Piece: Episodio de la Isla del Cielo: 1 de septiembre.

- One Piece: Episodio del East Blue: La gran aventura de Luffy y sus cuatro camaradas: 1 de septiembre.

- One Piece: Aventura en Nebulandia: 1 de septiembre.

- One Piece: 3D2Y ¡Superar la muerte de Ace! ¡El voto de Luffy a su tripulación!: 1 de septiembre.

- Final feliz: 1 de septiembre.

- Un día y medio: 1 de septiembre.

- Scream: Grita: 1 de septiembre.

- Caballos Salvajes: 8 de septiembre.

- Ehrengard: El arte de la seducción: 14 de septiembre.

- Érase una vez un asesinato: 14 de septiembre.

- Chicago : 15 de septiembre.

- El Conde: 15 de septiembre.

- La probabilidad estadística del amor a primera vista: 15 de septiembre.

- Hermosa venganza: 20 de septiembre.

- Flow callejero 2: 27 de septiembre.

- La fantasía del Oskar: 28 de septiembre.

- Amor dentro del presupuesto: 28 de septiembre.

- Nowhere: 29 de septiembre.

- Voluntad: 29 de septiembre.

- La maravillosa historia de Henry Sugar: Próximamente.

SERIES:

- El amor es ciego: Después del altar - Temporada 4: 1 de septiembre.

- (Des)encanto - Temporada 5: 1 de septiembre.

- ¿Quién es la loba?: 3 de septiembre.

- Hermanos milagrosos - Temporada 1: 6 de septiembre.

- Tribunal implacable: 6 de septiembre.

- Top Boy - Temporada 3: 7 de septiembre.

- Un lugar para soñar: Temporada 5: 7 de septiembre.

- Mi querida niña: 7 de septiembre.

- Selling The OC - Temporada 2: 8 de septiembre.

- El cuerpo en llamas: 8 de septiembre.

- Tu tiempo llama: 8 de septiembre.

- Glow Up: Temporada 5: 12 de septiembre.

- Las viudas de los jueves: 14 de septiembre.

- Surviving Summer - Temporada 2: 15 de septiembre.

- Club Estambul - Temporada 3: 15 de septiembre.

- Sex Education: Temporada 4: 21 de septiembre.

- Scissor Seven - Temporada 4: 21 de septiembre.

- El amor es ciego - Temporada 5: 22 de septiembre - 29 de septiembre.

- Castlevania: Nocturno: 29 de septiembre.

- El plan del diablo: Próximamente

- La canción de los bandidos: Próximamente

DOCUMENTALES:

- Predadores: 6 de septiembre

- Misiones de espionaje: 8 de septiembre.

- Michelle Wolf: It’s Great to Be Here: 12 de septiembre.

- Inside the World’s Toughest Prisons: Temporada 7: 15 de septiembre.

- El santo de las segundas oportunidades: 19 de septiembre.

- ¿Quién mató a Jill Dando?: 26 de septiembre.

- Encuentros: 27 de septiembre.

- La oscuridad de La Luz del Mundo: 28 de septiembre.

- Vasco Rossi: El superviviente: Próximamente

