Qué fue de la vida de Pipo Pescador, el autor de una de las canciones infantiles más populares

Nacido como Enrique Fischer, pero consagrado como Pipo Pescador, por sus años siendo payaso, ahora tiene una vida alejada de los flashes, priorizando su familia y su bienestar mental del otro lado del mundo.

Fischer es el payaso que compuso el recordado y popular hit infantil que decía “en el auto de papá nos iremos a pasear...”. Años después de su éxito en televisión, teatro y cine, decidió hacer un cambio radical en su vida.

Hace casi una década que no vive en Argentina. Vendió todo lo que tenía y se instaló en Alemania junto a su hija Carmela, su yerno Guillermo y sus dos nietos.

Hoy en día Pipo Pescador, tiene 77 años y vive desde 2015 en una ciudad pequeña, de solo 15 mil habitantes, llamada Eberbach. El lugar está rodeado de montañas y ritos medievales.

“Aquí ocurre algo bellísimo a la hora de escuchar las obligaciones del vendedor. El notario explica que se mantiene la regla medieval de abrir puertas y ventanas horas antes de la firma para que los espíritus puedan salir”, contó el tambien actor en una entrevista.

“En este lugar se vive tranquilamente, con muchas garantías. Uno sabe que frente a cada circunstancia que tenga que enfrentar hay una salida y hay previsto algo. Es una de las muchas razones por las cuales vine”, agregó.

El nacido en Gualeguaychú, afirma que que viviendo en Europa pudo reencontrarse con sus raíces. “Yo no vine aquí a añorar lo que dejé. Ahí ves mi parte alemana. Si me voy a pasar añorando lo que dejé: ¿Para qué lo voy a dejar? Vine porque decidí darle a mi hija el tiempo que no le di antes”, comenzó.

“Carmela nació en enero de 1972, y ahi me contrató Canal 13. Yo iba a verla un ratito y ya me tenía que ir, pobre hija se crio con mucho amor, pero así”, reflexionó sobre el mismo tiempo.

“También necesitaba estar con mis nietos. Sentí un fuerte deseo de vivir mi etapa de abuelo, sin perderme parte de su infancia (el varón tenía 5 años cuando me vine a Alemania). Ese deseo me hizo cerrar el proyecto que llevaba adelante, vender todo y salir del país”, finalizó.