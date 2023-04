Preocupación por la salud de Prince Royce: fue internado en Chile

Hace apenas dos días, Prince Royce preocupó con sus publicaciones en las redes sociales. Es que el artista compartió imágenes desde un centro médico en Chile, donde está radicado temporalmente por ser parte del jurado del ciclo The Voice Chile.

Así, el dominicano impresionó a sus miles de seguidores de Instagram con un post, en el que se puede ver que está en una cama de la prestigiosa Clínica Alemana de Santiago de Chile. “Esta semana ha sido bastante difícil para mí”, empezó Prince su relato, según Exitoina.

Por otra parte, en una de las imágenes se lo ve al cantante descansando en una cama del nosocomio, con toda la aparatología a su alrededor.

Prince Royce y su internación en Chile.

En otra de las fotos, se puede ver la espalda del artista completamente enrojecida por un fuerte brote.

Junto a la publicación, el cantante colocó una explicación sobre lo sucedido: “Me dio una reacción alérgica. Quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al hospital de Chile por sus atenciones…”.

Lo cierto es que no se conocen detalles de lo que provocó dicha reacción en el artista pero por sus palabras se puede interpretar que la situación no pasó a mayores y está fuera de peligro. Seguramente, muy pronto pronto regresará al retomas sus actividades: “Gracias a Dios ya me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. Los quiero mucho a todos”.

“Vas a estar bien hermanito querido!”, “fuerza hermano, los momentos difíciles nos elevan a mayores niveles de fortaleza y empoderamiento. Dios te devuelva la salud” y “Que te mejores campeon”, fueron algunos de los mensajes de apoyo y dedicatorias por su mejoría que recibió el cantante dominicano en su publicación en las redes sociales.