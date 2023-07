Preocupación por estado de salud de Silvina Luna: por qué volvieron a intubarla

El estado de salud de Silvina Luna se complicó en las últimas horas y ha sido nuevamente intubada generando preocupación entre sus seres queridos y el mundo del espectáculo. Gustavo Conti, amigo cercano de la modelo, lo confirmó en su cuenta de Instagram.

Conti publicó un video para solicitar el apoyo de todos a través de una cadena de oración. “Quiero mandarles este mensaje para pedirles que refuercen sus oraciones para Silvina, que recemos por ella. Volvieron a intubarla, hoy tuvo una desmejora, así que pidamos por ella, para que Dios pueda ayudarla”, expresó el ex “Gran Hermano” que compartió la casa con Silvina.

La situación de Luna generó gran preocupación, ya que su condición de salud presentó altibajos en los últimos días. Conti comentó que, si bien estuvo bien ayer y mostró mejorías anteayer, las novedades actuales no son alentadoras: “La verdad es que la está peleando un montón, y no tenemos buenas noticias. Ayer estuvo bien, anteayer estuvo mejor, pero hoy las novedades no son buenas. Recemos por ella, hagamos fuerza con las oraciones, y tirémosle buenas ondas, y buenas energías para que pueda salir adelante”.

POR QUÉ VOLVIERON A INTUBAR A SILVINA LUNA:

Ángel de Brito también se hizo eco de la situación y reveló los motivos detrás de la decisión del equipo médico de intubar nuevamente a Silvina Luna. A través de su cuenta oficial de Twitter, De Brito informó: “Retroceso en la salud de Silvina Luna. Volvieron a intubarla”. Además, explicó: “No puede respirar porque sus pulmones están débiles y son imposibles los dolores en todo el cuerpo”.

Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. Foto: captura de pantalla.

EL PARTE MÉDICO DE SILVINA LUNA

El hospital Italiano de Buenos Aires compartió el primer parte médico sobre el estado de salud de la actriz y modelo, Silvina Luna. En el comunicado, se precisa que “la paciente ingresó el 13 de junio de 2023 al servicio de terapia intensiva por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal con necesidad de soporte ventilatorio. Actualmente se encuentra respirando por sus propios medios con signos vitales estables. Su pronóstico es reservado”.

Parte Médico de Silvina Luna. Foto: Hospital Italiano

