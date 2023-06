Internaron de urgencia a Fran Mariano, el joven que habría sido operado por Aníbal Lotocki sin consentimiento

Fran Mariano fue internado de urgencia este viernes luego de haber contado su experiencia en las manos de Aníbal Lotocki, quien lo había operado sin su consentimiento. El ex “Cuestión de Peso” es una de las víctimas del médico que operó a Silvina Luna y a otras famosas que lo denunciaron.

El joven mediático tenía una pactada una entrevista con Juan Etchegoyen de Mitre Live, a la que no pudo asistir porque debió ser hospitalizado. Fue de esta manera que trascendió que Mariano está internado y el periodista dio más detalles.

“Hoy iba a entrevistar a Fran Mariano para tratar el tema Silvina Luna y sobretodo esta reaparición pública de Lotocki, la noticia es que Fran ha sido internado y no puede salir al aire, él me envió un audio explicando la situación, justo en este momento que está pasando esto con Silvina surge este dato de esta internación de Fran”, confirmó el periodista .

El pie de Fran Mariano

“Estoy mal y triste de nuevo, pensé que lo del pie estaba resuelto y tuve una recaída muy grande, yo sentía dolor, fui a ver a mi cirujano actual, Daniel Feliz, y vio mi úlcera y me dijo que tenía que volver al hospital porque el virus no murió del todo, el virus que se formó por esa sustancia glucosa que tenía”, es el mensaje que le hizo llegar Mariano al periodista.

Además de una imagen de su pie, le comentó: “Me mandaron al hospital Modelo de Caseros, ahora va a venir mi hermana a llevarse todos los objetos de valor, la verdad es que la estoy pasando mal y esto es de nunca acabar, yo no tengo respirador ni me falla la cabeza pero tengo rota el alma, no puede ser que con 33 años no pueda vivir la vida que quiero”.

El desesperado mensaje en redes de Fran Mariano

Fran Mariano se hizo popular, en 2011, luego de participar en Cuestión de peso, el reality al que ingresó pesando 173 kilos. Gracias al tratamiento bajó 92 kilos y a partir de entonces se sometió a más de 20 cirugías para parecerse a Ricky Martin.

A partir de allí, el ex participante también reveló que fue víctima de mala praxis por parte de Aníbal Lotocki, lo que generó complicaciones en su salud. Actualmente, según los posteos de Fran en su cuenta de Instagram, su cuadro empeoró.

Las publicaciones que alertaron a los seguidores de Fran Mariano. Foto: Instagram/@franmarianocoach

En las últimas horas, el mediático reveló que tuvo que ser internado de urgencia y preocupó a sus fanáticos. “Tengo miedo. De un día para el otro se me hizo una úlcera en el pie y en siete días se me puso todo feo”, escribió en una de sus historias de Instagram Fran.

“Estoy internado en el Hospital Arcade de San Miguel”, detalló el ex “Cuestión de Peso” en sus redes sociales. Y continuó: “Escuché a los médicos que me tienen que amputar el pie. Me muero de miedo, les juro. No entiendo cómo puede estar pasando esto”.

El mediático mantiene informado a sus seguidores sobre su estado de salud. Foto: Instagram/@franmarianocoach

Al respecto, Fran confesó: “No sé si fueron las cirugías o que estaba muy anémico, pero el cuerpo no aguantó y se infectó. Hace nueve días que no me puedo parar y está todo cada vez peor”.

Además, el mediático utilizó sus redes para hacer pública su denuncia por la falta de cuidado en el hospital. “No entiendo. Desde ayer que llegué no me dieron un solo antibiótico y ya me quieren amputar. No hay manera, me gustaría que se ocupen un poco de mí”, lamentó Fran.

