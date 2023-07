Polémica decisión en los Grammy: las canciones creadas con Inteligencia Artificial podrán competir

La Inteligencia Artificial (IA) llegó para quedarse y, de a poco, su crecimiento alcanza cada vez más aspectos de la vida humana. Uno de ellos es el artístico. Tal es así que para los Premios Grammy, uno de los más importantes de la industria musical, la Academia de Grabación estableció un protocolo para determinar de qué manera las composiciones creadas con IA serán o no elegibles para ganar un galardón.

Las reglas señalan que “una obra que no contiene autoría humana no es elegible en ninguna categoría”. Sin embargo, Harvey Mason jr., director general y presidente de la Academia de la Grabación, aclaró que esto no significa un rechazo rotundo a esta tecnología.

“Este es el encabezado sencillo: La IA, o la música que contiene elementos creados por la IA, es absolutamente elegible para participar y ser considerada para la nominación al Grammy. Punto”, dijo Mason en diálogo con The Associated Press. Y agregó: “Pero lo que va a pasar es que no le vamos a dar un Grammy o una nominación al Grammy a la porción de IA”.

Esto significa que si una IA o un programa interpreta la voz principal de canción esta pieza no competiría en la categoría de interpretación pero sí sería elegible en una de composición de canciones. Lo mismo sucede al revés, como explica Mason: “Por el contrario, si una canción fue cantada por un ser humano real en el estudio, e hizo toda la interpretación, pero la AI escribió la letra o la pista, la canción no sería elegible en una categoría de composición”.

Harvey Mason jr., director general de la Academia de la Grabación.

“Mientras el ser humano contribuya en una cantidad más que mínima, lo que para nosotros significa una manera significativa, son y siempre serán considerados para una nominación o una victoria”, señaló. Y añadió: “No queremos que la tecnología reemplace la creatividad humana. Queremos asegurarnos de que la tecnología mejore, embellezca o agregue a la creatividad humana. Es por eso que tomamos esta posición particular en este ciclo de premios”.

El dirigente de la Academia de la Grabación aseguró que se ha realizo una exhaustiva investigación para establecer cuáles serían las pautas con respecto a la IA: “Me he reunido con la oficina de derechos de autor. Hemos hablado sobre el futuro y cómo se ve a nivel federal y legislativo”, comentó y confesó: “Realmente llegaron a un punto crítico en los últimos seis meses”.

“La gente está usando la tecnología. Me imagino que va a estar involucrada en muchos discos, muchas canciones este año, así que veremos si algunas de ellas son nominadas o no, pero estoy seguro de que habrá algunas que se presentarán”, concluyó Mason.

Los Premios Grammy se llevarán a cabo el domingo 4 de febrero en Los Ángeles, California en el Crpyto.com Arena.

