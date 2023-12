Placer I.A: La inteligencia artificial llegó a los juguetes sexuales masculinos

Cuando a principios del 2023 se hablaba de las tendencias sexuales que iban a predominar durante este año, nadie previó la irrupción de la inteligencia artificial de manera tan abrupta en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Por eso, la mayoría de los pronósticos en temas de intimidad apuntaban a la disolución de la pareja monogámica con la incorporación de conceptos como “pareja abierta”, “triejas” y otras, y la deconstrucción masculina a partir de prácticas como el “pegging” dentro de una pareja heterosexual.

.

Pero la realidad superó ampliamente cualquier cálculo ficcional y la “IA” terminó apoderándose de las fantasías al ser incorporada a uno de los juguetes sexuales clásicos pero, esta vez, con capacidad de aprendizaje revolucionando la experiencia del placer, según prometen sus fabricantes.

Se trata del Autoblow A.I, un juguete sexual desarrollado por Brian Sloan, el mismo creador del “Autoblow 2″ que fue lanzado en 2014 y que asegura que este nuevo producto es “el primer juguete sexual que incorpora inteligencia artificial para mejorar la experiencia sexual en solitario”.

Sloan menciona que mientras el “Autoblow 2″ hacía sólo movimientos de arriba a abajo a diferentes velocidades, el nuevo ‘Autoblow A.I.’ incorporaría un algoritmo de machine learning que “cambia continuamente la técnica para complacer al usuario”. De hecho, afirman que nos encontraremos con 10 modos diferentes, donde se jugaría con el ritmo, la ubicación y “el nivel de succión y presión”.

El juguete sexual utiliza un algoritmo de aprendizaje automático que se adapta gradualmente a las preferencias individuales del usuario y es capaz de proporcionar sensaciones de succión con más precisión que otros juguetes del mercado.

Según la descripción, el artefacto está diseñado para imitar el movimiento de una boca y una lengua en el cuerpo, lo que hace que la experiencia sea mucho más realista y placentera.

Para operar el Autoblow AI, los usuarios deben usar un auricular científico y conectarlo a su pene. El auricular mide la actividad cerebral, que controla las acciones del juguete sexual, creando una experiencia única y personalizada. Sin embargo, debido a la incomodidad que causa el auricular, es poco probable que el dispositivo esté disponible en tiendas de productos para adultos locales en el corto plazo.

Pero lo más interesante de la IA es que es capaz de aprender de la experiencia sexual del usuario y ofrecer una estimulación más efectiva y satisfactoria en cada uso.

El autoblow A.I. promete revolucionar el mercado de los juguetes sexuales

Santi Martin, un bloguero español dedicado a experimentar y asesorar en temas sexuales, asegura en su página Zonanismo: “La primera vez que vi el aspecto del Autoblow A.I., me decepcionó un poco su apariencia. Pero el aspecto no importa cuando se trata de juguetes sexuales, siempre que cumplan con el propósito de su creación. Este masturbador parece una consola de videojuegos de última generación, una especie de Xbox 360 pervertida. Para ser honesto, en mi opinión, no es realmente sexy”, aunque unos párrafos más abajo asegura que le sorprendió el realismo en la performance del aparato. “Esta consola de videojuegos con una funda en forma de boca me sorprendió mucho por su capacidad de simular una mamada real”, asegura.

Además, el blogger detalla la tecnología utilizada por los desarrolladores (que fueron varias empresas e ingenieros que prefirieron mantener sus nombres en el anonimato por temor a perder otros clientes): “El equipo detrás de este increíble juguete realmente se sentó a ver 6.000 minutos de porno y los datos de entrada acerca de todas las felaciones en la pantalla en un algoritmo informático que luego encontró similitudes de 16 estilos diferentes de sexo oral que las mujeres estaban dando en los videos”.

Si bien es cierto que esta tecnología no es nueva, ya que salió a preventa en 2018 con promesa de entrega en 2019, lo cierto es que recientemente la irrupción de la I.A. permite tomar consciencia de lo que implica un juguete sexual de esta índole.

Entre las características que ofrece este producto se destaca que es recargable, fácil de limpiar y se conecta a wi-fi para controlar los distintos tipos de estimulación, así como el comando de voz que posee.

Cómo utilizarlo

Este juguete sexual es uno de los más fáciles de usar porque todo es automático. Si aún no conoces el producto, déjame contarte cómo se supone que se debe utilizar.

El primer paso es conectar la máquina directamente a una toma de corriente (110v 240v). Busca tu porno favorito (este paso es opcional pero recomendable). Usa mucho lubricante a base de agua. Este paso es muy importante porque reduce la posibilidad de dañar la máquina. Introduce tu pene en el orificio de entrada. Enciende la máquina y elige tus ajustes favoritos (velocidad, etc.). (Paso opcional) En cuanto te acerques al orgasmo, pulsa el botón de parada, espera un poco y continúa. Cuanto más tiempo lo hagas, mejor será tu orgasmo. Limpiar todo

Quienes han utilizado este masturbador y dejaron su reseña en la web aseguran que tiene algunos puntos destacables:

-Diseño: Quienes lo probaron aseguran que se siente como sexo oral real y que difícilmente se puedan replicar esos movimientos con la mano.

-Inteligencia Artificial: El hecho de que el aparato tenga la posibilidad de aprender de los gustos del usuario lo convierte en un juguete insuperable.

-Botón de “pausa”: Es el único juguete sexual que cuando se detiene y se vuelve a poner en marcha, recordará los ajustes anteriores, lo que significa que no se pierde tiempo.

-Fundas intercambiables: Las fundas son 100% de silicona, fáciles de limpiar, reutilizables y sirven para todos los tamaños de pene.

-Fácil de limpiar. Sólo hay que quitar la funda, lavarla con agua y jabón y aplicar polvo renovador.

-Motor metálico (no se rompe): Además es 50% más silencioso que el Autoblow 2 pero 3 veces más potente.

Dónde comprarlo

Si bien en Mercado Libre aparece el producto, el anuncio anticipa que no se encuentra disponible por lo que tampoco es factible ver el precio para Argentina.

En cuanto a la compra en la página oficial de Autoblow, algunos portales lo recomiendan mientras que otros lo desalientan debido a los costos de envío, teniendo en cuenta que la casa central se encuentra en Estados Unidos.

En cuanto al precio, se encuentra disponible para comprar en línea desde la misma página de la empresa Autoblow y cuesta 199 dólares estadounidenses, sin contar con los gastos de envío. En todo caso, para mendocinos puede ser conveniente comprarlo en Chile o pedir el envío a ese país para luego retirarlo por el domicilio indicado.