Pipi Piazzolla y Escalandrum: “Con Mendoza tenemos un vínculo muy cercano”

Escalandrum, la banda liderada por Daniel “Pipi” Piazzolla, se presenta en el contexto del Festival Internacional Mendoza Sax Fest, el 11 de mayo a las 21.30 h en el Teatro Plaza de Godoy Cruz, como parte del programa que reúne a grandes figuras del jazz a nivel mundial y que esta vez cuenta invitados especiales como -además de Escalandrum- Joshua Redman, uno de los saxofonistas más aclamados por la crítica especializada.

El grupo, conformado por Daniel “Pipi” Piazzolla en batería, Nicolás Guerschberg en piano, Mariano Sívori en contrabajo, Gustavo Musso en saxo alto y soprano, Damián Fogiel en saxo tenor y Martín Pantyrer en clarinete bajo y saxo barítono interpretará clásicos de su repertorio y temas de la película “Empieza el Baile”, filmada casi íntegramente en Mendoza, de la cual Escalandrum tuvo a cargo la musicalización. Además, interpretarán temas de Astor Piazzolla.

En entrevista con Los Andes, “Pipi” Piazzola adelanta el show, cuenta la experiencia de musicalizar una película en banda y anticipa su nuevo disco.

¿Cómo fue el nexo para recalar en el Sax Fest?

Gracias a los vientos de Escalandrum, Gustavo Musso que ha participado ya de varios festivales y gracias a él se dio la posibilidad de participar con Escalandrum. Lo que tenemos armado es un show en el cual vamos a hacer un repertorio mixto, en primer lugar música nueva que hemos grabado la semana pasada de lo que será nuestro disco número 15. También vamos a presentar algún tema de la película que está en cartelera “Empieza el baile” que casualmente fue rodada en Mendoza, así que son unos temas muy lindos que compuso Nico (Nicolás Guerschberg). Después vamos a terminar con un poco de música de mi abuelo, fundamentalmente tenemos un estreno, un tema que no hemos tocado nunca, así que está bien repartido el repertorio.

La música de la película es particularmente atractiva ¿Cómo fue el proceso creativo?

El armado fue así nos contactaron porque la directora Marina Seresesky es fanática del grupo y tenía muchas ganas de que musicalizáramos la película con temas originales, si bien aparece “Adios Nonino” en un momento muy emotivo, el resto es música original creada por Nicolás Guerschberg que es el compositor principal de Escalandrum el que más duro trabajó porque tuvo que ver la película como 70 veces, recibió todas las indicaciones, y el resto simplemente tocamos las 70 partituras que nos dio en el estudio. Algunas duraban 15 segundos, otras duraban 2 minutos, otras duraban un poquito menos, todas sonoridades que van a ir acompañando la película. Además de eso, lo que hicimos fue que de cada tema cortito que aparecía hacíamos un tema más largo para que salga el soundtrack por Warner Argentina, en Spotify, ya que también va a salir el primer single oficial de la película que se llama “Encuentro”. Así que también vamos a sacar un disco de Escalandrum con música de la película.

¿En qué otras películas?

Cada uno por su lado ha grabado un montón de música de película, yo he grabado mucho de las películas de Sorín, sobre todo batería, pero creo que es bastante inédito que un director llame a un grupo para hacer la música de una película y no a una persona. Así que fue algo bastante particular y con mucha alegría de ser parte.

Si bien los homenajes a Astor, tu abuelo, terminaron ¿Tienen prevista alguna gira con su música?

Yo creo que cada vez que cada vez que se toca Piazzolla se festeja su música pero el aniversario ya pasó. El cierre fue el 11 de mayo del año pasado en el Luna Park, fue un cierre con moño. Ahora en Mendoza vamos a tocar música de mi abuelo que ya es parte del repertorio. Y la verdad es que con Mendoza tenemos un vínculo bastante cercano porque hemos tocado en la Fiesta de la Cosecha, en bodegas, en Música Clásica por los caminos del Vino, Así que está siempre latente la posibilidad de hacer una gira, pero mientras tanto disfrutar que salga un festival como el Sax Fest y te convoque. La característica que tiene Escalandrum es que puede tocar tanto en un festival de jazz como en un festival de tango o de música clásica Así que todas las puertas están abiertas para que toquemos nuestro repertorio que es bastante variado.

Mencionaste que el soundtrack de la película va a ser parte del disco número 15 de la banda

Si, es un disco que sale este mes y es de la película, con ocho temas que grabamos especialmente pero desarrollados. Ell disco sale con la tapa de la película, que lo saca Warner.

¿Además están terminando otro disco?

Sï, el disco que estuvimos grabando la semana pasada va a estar para noviembre,es el disco número 16 y sale físico en vinilo, CD y plataformas. Le apuntamos todos los cañones porque pateamos el tablero, salimos de nuestra zona de confort e hicimos un disco completamente diferente que va a tener mucha repercusión. Warner nos viene brindando un gran apoyo con la ciudad empapelada y buenas presentaciones. Tenemos la energía puesta ahí con una música que ensayamos bastante, buscando sonidos nuevos, con teclado, bajo y hasta un saxo, todos electrónicos. Así que es bastante revelador eso para la escena musical.

¿Salen de gira con ese disco?

No sabemos si vamos a hacer giras con ese nuevo disco, probablemente Brasil, donde tenemos gran cantidad de seguidores, Colombia, Ecuador, México y Europa. Están todos atentos a cada movimiento que hacemos así que vamos a ver porque mi deseo es que se pueda hacer un montón de cosas con este nuevo disco.

Festival Internacional Mendoza Sax Fest

Del 11 al 14 de mayo, y durante cuatro días, Mendoza volverá a recibir a saxofonistas de toda la región y del exterior durante la cuarta edición del Mendoza Sax Fest. Nuevamente, y con la excelencia que lo caracteriza, el festival recibirá a uno de los más importantes saxofonistas del mundo. Esta vez se trata del gran Joshua Redman, quien además del concierto que ofrecerá, brindará de manera exclusiva en el país tres masterclasses. El genial saxofonista estará acompañado por tres de los más destacados músicos de la escena del jazz en Argentina: Ernesto Jodos en el piano, Oscar Giunta en la batería y Jerónimo Carmona en el contrabajo. Este concierto tendrá lugar en el Teatro Independencia de la ciudad de Mendoza.

En esta oportunidad la figura central del festival será el mundialmente aclamado saxofonista Joshua Redman. Su presencia será en una modalidad completamente inédita para este artista, quien estará seis días seguidos en Mendoza y ofrecerá tres masterclasses, así como un concierto junto a los destacados músicos argentinos Ernesto Jodos(piano), Oscar Giunta (batería) y Jerónimo Carmona (contrabajo) el sábado 13 de mayo a las 21.30 en el Teatro Independencia, Chile 1184, de la ciudad de Mendoza.

El viernes 12 a las 21.30 h habrá un concierto de música académica para saxofón, a cargo de los solistas Jonathan Helton –a dúo con el chelista Steven Thomas (EEUU)- y María Noel Luzardo (Argentina) –con obras del repertorio argentino para saxofón- en el Teatro Independencia, Chile 1184, Mendoza.

Durante el transcurso del festival, todos los días habrá masterclasses, talleres, ensambles, clínicas y seminarios. Los mismos se desarrollarán en el Espacio Cultural Julio Le Parc, Mitre y Godoy Cruz, de la ciudad de Guaymallén. Los inscriptos en estas actividades tendrán acceso a localidades Vip en todos los conciertos que ofrecerá el Mendoza Sax Fest.

El Mendoza Sax Fest se consolida como el festival internacional de saxofón más grande de Argentina. Sus objetivos están basados en el desarrollo de los aspectos artísticos, pedagógicos y sociales del instrumento. Artísticos porque ya tienen en su haber másde quince conciertos, que abarcan los diferentes géneros: jazz, clásico, tango y folclore. Pedagógicos por la producción de más de doce masterclasses, cuatro talleres, seis workshops, tres seminarios y la presentación especial de los saxofones Supreme y Axos de la marca Selmer. Social porque el Fest hace una gran promoción del saxofón en toda la sociedad, invitando al público general a asistir a sus conciertos y generando vínculos institucionales con organismos educacionales de altos estudios como: Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), University of Florida (EEUU). A su vez, el festival integra en su propuesta las particularidades de la provincia de Mendoza, vinculando al vino, las montañas y el saxofón.

El Festival se llevará a cabo los días jueves 11, viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de mayo, desde las 9 AM hasta las 2 AM, sumando a su vez el espacio del After del Fest, con entrada liberada, que se desarrolla desde las 23 hasta las 2 AM, donde también se presentan conciertos, en un ambiente relajado, con la posibilidad de disfrutar de un buen vino, cerveza artesanal y una buena comida.

El Festival cuenta con importantes auspiciantes tanto del ámbito público como del privado, además de los avales institucionales mencionados anteriormente. Desde el ámbito público, el Mendoza Sax Fest cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza, Municipalidad de Godoy Cruz y la Municipalidad de Guaymallén. Desde el ámbito privado, el Festival es auspiciado por Hotel Hathor, Hotel Diplomatic, Sur France, Gonzalez Reeds, Bodega Piedra Negra, Grupo Broda, Vientos Bambú, Tow, Vandoren, Selmer, Buffet, Espacio Lennon, Boquillas Theo Wanne y A&P Boquillas, entre otros.

Dicen Mauricio Agüero y Emilio Spitz, directores del Mendoza Sax Fest:”Queremos celebrar la música y el saxofón, generando un espacio multidimensional donde converjan lo artístico, lo pedagógico y lo social del instrumento, para todos los saxofonistas, de todos los niveles y de todas partes del mundo. Creemos que es una experiencia única en nuestro país y Latinoamérica. Es la fiesta máxima del saxofón, en la hermosa provincia de Mendoza”.

Sobre los organizadores: Mauricio Agüero: Doctor en Música (EEUU), saxofonista argentino, Presidente de la flamante AASAX (Asociación de Saxofonistas Argentinos), profesor de la UNCuyo. - Emilio Spitz es economista, saxofonista yproductor musical argentino.

Entradas e inscripciones a través de https://www.entradaweb.com.ar/index.php?r=/site/listado&g=161

Ficha Escalandrum

Evento: Festival Internacional Mendoza Sax Fest

Día: 11 de mayo

Hora: 21.30

Lugar: Teatro Plaza de Godoy Cruz

Entradas: https://www.entradaweb.com.ar/index.php?r=site/detalles&d=45c580c8