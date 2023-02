Peter Lanzani analizó el éxito de Argentina, 1985 y se refirió a la posibilidad de convertirse en un héroe de Marvel

“Argentina, 1985″ inicia el camino hacia la entrega de los Premios Oscar, que se realizará en menos de un mes y donde compite en la categoría de mejor película de habla no inglesa. El último paso previo a los premios de la Academia de Hollywood, coronó al film argentino con un Premio Goya como mejor película iberoamericana en la 37º edición de la entrega de premios de la Academia de Cine de España.

La trama del film de Santiago Mitre que asume en modo ficcional un acontecimiento histórico superó a la chilena “1976″, de Manuela Martelli: la colombiana “La jauría”, de Andrés Ramírez Pulido; la mexicana “Noche de fuego”, de Tatiana Huezo; y la boliviana “Utama”, de Alejandro Loayza Grisi.

Argentina, 1985 ganó el Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana.

El lauro para la película de Mitre, el 18° Goya que el cine argentino consigue en España, fue recibido por Peter Lanzani quien en la cinta asume el rol de Luis Moreno Ocampo, tras el anuncio a cargo de Cecilia Suárez, conocida por su papel en “La casa de las flores” y el argentino Alberto Ammann, Goya a Actor Revelación por “Celda 211″ en 2010.

Horas antes, desde la alfombra azul, Peter Lanzani se refirió a la buena repercusión del film que protagoniza junto a Ricardo Darín y respondió a una sorpresiva pregunta: ¿Piensa incorporarse al Universo Cinematográfico de Marvel?

“No ensayamos nada”, respondió risueño, cuando se le preguntó si ya tenían preparado el discurso de agradecimiento. Y, con su humildad de siempre, agregó: “Venimos a disfrutar. Después, veremos qué pasa”. Luego, refiriéndose al clima que se vivió en la filmación de la película que repasa el Juicio a las Juntas Militares que llevaron a cabo los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, aseguró: “Fue un muy buen clima de laburo. Lo disfrutamos. Santiago es un director muy presente, muy claro en lo que quiere y en lo que no, que muchas veces es más importante todavía. La cabeza de cada director es un mundo y, la verdad, que me haya dado la posibilidad de entrar de alguna manera al suyo para mí fue espectacular. Me enseñó muchísimo tanto en lo profesional como en lo humano”.

Estrenada en el Festival de Venecia del año pasado (donde obtuvo el premio Fipresci) la película también se alzó con el Globo de Oro al mejor filme extranjero de la 80° edición de los premios entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

En ese laureado recorrido (con el premio del Público en el Festival de San Sebastián y aclamados pasos por el Festival de Cine del BFI de Londres y el Festival Internacional de Cine Río, entre otros) sumó nominaciones en los Bafta del cine británico y los Critics’ Choice Awards.

Lanzani llegó a España desde Gran Bretaña donde participó el jueves de una velada en la residencia de la embajada argentina en Londres, junto al embajador Javier Figueroa, la ministra Alessandra Viggiano, integrantes de la productora Infinity Hill, y la productora argentina Victoria Alonso y allí dijo: “Esto es una gran oportunidad para seguir mostrando al mundo lo mejor de nuestra industria artística y cultural”.

“Representar a nuestro país en premios tan importantes y llevar nuestra industria y nuestra cultura audiovisual afuera y con una historia tan fuerte es una emoción enorme”, sostuvo el actor.

También tuvo elogios para su compañero de elenco y para el resto del equipo: “Ricardo es una hermosa persona. Más allá de lo que aprendí profesionalmente de él, porque es un tipo muy generoso, fue muy cálido conmigo, y eso se lo voy a agradecer toda la vida. La película cuenta con un elenco muy grande; la historia es muy coral y todos los personajes son sumamente relevantes, tanto para la trama en sí como para la narración de la historia que se quiere retratar. Es algo que está pensado minuciosamente, tanto por Santiago como por Mariano Llinás. Se nota desde la primera pincelada de la escritura del guion”.

A nivel local y además de su estreno en la plataforma Prime Video, en cines locales se estrenó el 29 de septiembre y de acuerdo a datos de la consultora Ultracine vendió más de un millón de entradas con lo que se convirtió en la producción nacional más taquillera de 2022 y única en superar el millón de espectadores desde el inicio de la pandemia.

En este sentido Lanzani indicó, además, que una de las mayores satisfacciones que les dio el film fue ver como la película, basada en un hecho histórico local, lograba cautivar de igual manera a personas de otros países. “Lo más hermoso que nos sucedió fue tener la posibilidad de viajar con la película a diferentes países, a distintas sociedades, y que funcione de la misma manera. Es un lindo mimo”, indicó.

“Creo que es una película necesaria y lo sabíamos. Ya cuando leí el guion, lo sentí. Es un film que habla sobre humanidad, y creo que es algo que falta mucho en este mundo. Por eso, el mayor reconocimiento de todos es haber tenido la posibilidad de conocer a gente de otros países a los que la historia les llegue tanto como a nosotros”, reforzó.

Los entrevistadores españoles, entonces, aprovecharon para revelar que sienten cierta envidia por ver cómo se juzgó en la Argentina a los máximos responsables de la dictadura militar, algo que no ocurrió en aquel país con el franquismo. “Es cierto. Tienen todavía que sanar un poco esa herida. Y ojalá sea pronto”, observó el actor argentino.

Para el final, le preguntaron si tenía pensado hablar con la platense Victoria Alonso, presidenta de producción física, posproducción, efectos digitales y animación de los estudios Marvel, para definir su incursión en el universo cinematográfico de los superhéroes más poderosos. La respuesta de Lanzani fue contundente... Totalmente sorprendido, y dando un paso hacia atrás, indicó: “¡No! ¡Estoy lejísimo de eso!”.