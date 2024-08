Pepe Cibrián: “Amo mi país, pero no tenemos una cultura federal”

Pepe Cibrián Campoy no necesita mucha presentación. Actor, director y precursor del género musical en Argentina a sus 76 años sigue produciendo, actuando y escribiendo.

Por estos días, mientras se prepara para reponer con nuevo elenco la obra “Wilde el hombre” en el teatro Regina, el musical “El Jorobado de París” comenzó una nueva gira nacional con la que visitará Mendoza.

“Hice más de cincuenta obras, pero siempre la última es la que te hace sentir especial. Además en este caso, tiene que ver con Ezequiel. Nosotros conformamos una familia y nunca tuve un compañero que hiciera que todo fuera más fácil, más inteligente, más creativo para darme ideas. Estoy ilusionado porque es el primer proyecto juntos, yo soy un hombre grande y siempre he trabajado muy solo en general”, cuenta al teléfono desde su casa sobre el próximo estreno teatral. Mientras Ezequiel, su compañero escucha la conversación.

Su vínculo con el cordobés comenzó a principios de año cuando se conocieron por Tinder. Esta relación le vale a Pepe un momento de felicidad y compañía, que lo fortalecen para seguir en actividad y con otros proyectos futuros.

Para Cibrián hablar no es algo que le cueste, al contrario, puede pasar de un tema al otro con total facilidad y traer al presente los momentos que calaron hondo en su historia. Como el encuentro con Tito Lectoure en los 90 cuando quiso ser productor de “Drácula”, el musical que cambiaría la historia del género en nuestro país.

“Tito Lectura y mis padres creyeron en mí cuando no era nadie. Y me dio 40 estadios para cinco mil personas por función. Sin saber, él apostó por una idea que fue única. Y me hizo campeón, Lectoure era mítico y lo fue en el deporte, hasta que se alejó del boxeo y se dedicó a alquilar el Luna Park. En ese momento estaba muy triste, porque no tenía por quien pelear. Y yo fui con este delirio, y sintió lo que me dijo: “Había algo de pasión que no se le habían despertado otros desde que dejó el boxeo”. Y eso me llenó de emoción, fueron diez años increíbles.

Pepe Cibrián en su casamiento con Ezequiel

UN CLÁSICO DE GIRA, UN ESTRENO Y UN NUEVO MUSICAL EN CAMINO

La próxima semana volverá a Mendoza “El Jorobado de París”, el musical escrito y dirigido por Pepe Cibrián con música original de Ángel Malher.

El espectáculo con renovado elenco ofrecerá tres funciones; el jueves 15, el viernes 16 y sábado 17 (últimas entradas disponibles), en el Teatro Mendoza. Los tickets están disponibles en Entradaweb.com.ar.

En “El Jorobado de Paris”, Pepe Cibrián y Ángel Mahler abordan como tema la libertad del hombre más allá de su belleza exterior. Hablan de un ser que siendo marginado por el mundo que lo rodea, encuentra la paz a través del amor más puro, el amor incondicional, aquel que no pide nada a cambio, aún a costa de ofrecer su propia vida. En esta obra hay dos mundos, uno pasional y brutal, desenfrenado ante sus propios y constantes deseos, jugado en el personaje de Claudio Frollo, Archiácono de París y Príncipe de la Iglesia que cae abrumado ante la belleza de Esmeralda.

Francisco Sureda, Mariano Clavero, Luz Desposito, Laura Morelli, Matías Bruno, Jacinto Pussetto, Sofía Chamorro, Fran Elias, Gregory Ravelo y Esteban Merdeni son los protagonistas del musical que estrenó en 1993 y se convirtió en un clásico de la dupla creativa.

El clásico de Cibrián Malhler vuelve a Mendoza.

“Sigo trabajando, pese a mis 76 años, que espero vivir muchos más, porque cuando vivís con proyectos y salí de dos cáncer y otras complejidades. Sigo luchando, ahora vamos a estrenar “Wilde” en el Regina. Serán dos meses de funciones. Es una obra que hice con mi madre y para mí es un homenaje muy profundo a ella, lo tenía que hacer”.

-¿Qué podes adelantar de tu próxima producción musical?

-En abril vamos a estrenar “Regina” con una primerísima figura, todavía no lo voy a decir. Ya terminé de escribirla con música de Martín Bianchi, que fue mi primer músico en “Calígula” en el ‘83. Y luego dejamos de trabajar, pero en este momento donde trabajo solo, necesitaba un compañero, y lo volví a llamar. Me ha ayudado mucho, incluso hace años que no hablaba con mi hermano, y Martín es muy amigo. Y gracias a él, mi hermano me invitó a comer a su casa. La vida es mágica, incluso yo no me porté bien con Martín, pero le pedí disculpas y le ofrecí este trabajo.

El actor y director estrenará una nueva versión de "Wilde el hombre".

-La clave de la vida es pedir perdón y continuar...

-No soy un hombre con memoria. Incluso me pasó de echar a los propios artistas de mis obras, pero sí me equivoqué pedí perdón. Al igual que soy generoso, también me he equivocado. A veces me cuentan algunas situaciones que no me acuerdo y en ese momento son duras, pero después no reímos. La verdad es que yo no tengo paciencia, si pienso algo, lo digo.

-Se te notó muy enojado con los dichos de Toto Kirner en el streaming Olga.

-Lo que sucedió el otro día con los chicos de Olga es una situación vergonzosa, pero no solo contra mí, si no contra esa libertad de decir lo que te da la gana. Y no tiene que ver con el streaming, al contrario. El streaming es maravilloso, pero con humor bien usado, con información, con cultura es maravilloso. Lo otro es hasta fachista.

Y por eso salí a hablar y defenderse. Pero los miles de mensajes que me llegaron de la gente, los medios fueron de apoyo. Porque nadie puede estar a favor de reírse de una chica que tuvo que exponer su sexualidad para comer. Lo expusieron con burla, se burlaron de mí, de un caso que expuse con Susana y en el Senado de la Nación.

-En cuanto a las producciones y el teatro argentino, desde hace unos años hay una apuesta fuerte al género musical, ¿Cómo ves la escena?

-Bien. Pero por ejemplo, ahora se conocieron los nominados de los Premios Hugo, y el “Jorobado de París” no tiene ni una sola nominación, alguna revelación ¡Algo! No por mí, sino por los artistas. Lo que sucede con la mayoría de los espectáculos es que son todas ideas de afuera. Son maravillosas, están muy bien hechas, pero no están escritas acá. Si eso cambiara, le dieran lugar a la gente del país a escribir y producir ideas propias sería otra la realidad.

Recuerdo cuando vino el director de “Los Miserables” y en ese momento vino a ver mi obra, me dijo algo que me quede helado: “Pepe, ¿de dónde sacas esta sangre? Nosotros somos de plástico”. Eso es lo que tenemos de mágico los argentinos, todo lo que hacemos es contrarreloj, lo hacemos a pura sangre, en todos los ámbitos.

Al teatro argentino no le dan ayuda. Lo único que hay es la ley de Luis Brandoni que por lo cual si haces una obra argentina, todos los que están involucrados tienen beneficios impositivos. Ese es el único apoyo que hay. Amo a mi país, pero no tenemos una cultura federal. Y la verdad es que Dios atiende en Buenos Aires, pero atiende mal.

-¿Qué pensás del cierre del INCAA?

-Me parece bien que saquen a la gente que no trabaja y no sirve, pero porque cerrarlo. Si eso implica el cine argentino que pasó por el mundo. El cine argentino implica los Oscar y premios que han ganado, las figuras que trascendieron, lo que hemos hecho en el país por décadas. Y tan frívolamente van a cerrarlo. Es como si hubiese corrupción en el hospital de niños; sacá a los que roban, pero dejá el hospital. Claro que hay chanchullos, pero deja a diez personas que lo maneje. Salieron con que van a dar plata a las películas que sean éxito. ¿Pero cómo sabes si van a ser un éxito? Todo eso me parece absurdo y surrealista.

Yo no quiero producir en Broadway, de hecho con “Drácula” vinieron productores de afuera interesados en la obra, pero no me interesa. A mí me gusta recorrer mi país y no es demagogia. Yo tengo un nombre en mi país y puedo apostar a trabajar acá. Yo hice “Drácula” en Barcelona y me fue bien, pero no va más allá. Somos complicados y tenemos nuestros errores como sociedad, pero amo mi país y peleó desde mi lugar por hacer las cosas lo mejor posible.

Quiero que los empresarios le den posibilidad a los jóvenes. Debe haber ciento de obras excelentes escritas por argentinos y no tienen la posibilidad de hacerlo. En el off hay muchos espectáculos geniales que se hacen en el teatro alternativo. Ahí te das cuenta que lo importante es la obra, más allá de la producción. Es como una torta, si no tenés un buen bizcochuelo, por más crema que le pones, la torta no es rica. Si los gobiernos le dieran una posibilidad económica podrían evolucionar.

El musical de Cibrián Malher llega a Mendoza con tres funciones.

-¿Qué es Ángel Malher para vos?

-Fuimos una dupla y no me arrepiento de haberle dado ese lugar en mis trabajos. Es un hombre que me acompañó durante muchos años y que aportó a mi obra. Ahora lo que estoy produciendo solo será Cibrián. Pero no estoy triste con eso, son etapas de la vida, Ángel está viviendo en Estados Unidos. Pero siento orgullo por la dupla que se generó. Él hizo la música de “Drácula” y “El Jorobado de París” que es increíble y quizá sin esa música no hubiese tenido el éxito que tuvo.

