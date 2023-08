Paula Chaves ya no quiere saber nada con Zaira Nara y cortó todo tipo de vínculo: los detalles

Paula Chaves y Zaira Nara llevan meses enfrentadas, pero todo parece indicar que la amistad se terminó por completo. En las últimas declaraciones de ambas ante la prensa, ninguna ocultó que su relación se rompió y no habría vuelta atrás.

Todo empezó cuando la hermana de Wanda Nara comenzó un romance con Facundo Pieres, el ex de Paula Chaves. Si bien ambas niegan esta situación, quedó claro que el quiebre se dio cuando salió a la luz la relación del polista y la modelo.

La esposa de Pedro Alfonso fue consultada por el notero de Intrusos sobre las últimas declaraciones de Zaira Nara, en las que dejó entrever que se separó de Pieres porque Paula no aprobaba esa relación.

“Adopté no dar más mi punto de vista. Es un distanciamiento que, puertas adentro, a mí me duele. Me sigue apenando. Yo elegí a una persona como madrina de mi hija y no me interesa seguir diciendo cosas para limpiarme. Ya está. No voy a tocar más el tema”, dijo visiblemente incómoda.

Zaira Nara habló de la distancia que existe entre ella y Paula Chaves. (Foto: Captura de pantalla)

“No me interesa limpiarme de nada. Lo que dije, ya lo dije. Puertas adentro seguirá”. Además, dudó sobre darle una nueva oportunidad a la amistad con Zaira, que es la madrina de su hija más chica.

Paula Chaves y Facundo Pieres, cuando eran novios.

“Me dolió mucho, pero siento que se le pone demasiada carga a ‘la pelea’ y es la vida misma. Uno cuando va creciendo, de repente en una etapa de tu vida compartís vínculos con una persona y después te alejás”, explicó la conductora.

“Obviamente pasó algo, no lo voy a decir, pero no hubo enojo. Pero no quiero seguir en el retruque de ‘yo le dije’, ‘ella me dijo’”. Luego, concluyó: “No quiero decir nada porque sino es una historia de nunca acabar”.

Facundo Pieres, polista

