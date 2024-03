Pascuas: tres películas ideales para ver en Netflix y otras plataformas durante Semana Santa

Para estos días de feriados en Semana Santa, la propuesta de ver una buena película siempre ronda. Pero si es con temática religiosa, apropiada para estos días, bien pueden servir estas recomendaciones.

La resurrección de Cristo (Netflix)

Como lo dice su nombre, la película (estrenada en 2016) está dirigida por Kevin Reynolds y se centra en la historia de la resurrección de Jesucristo, como se narra en los Evangelios del Nuevo Testamento. Comienza con la crucifixión de Jesús y se centra en los eventos posteriores a su muerte, incluida la sepultura en un sepulcro sellado y custodiado por soldados romanos.

La Resurrección de Cristo (Risen, en inglés) es una película que busca presentar la historia bíblica de la resurrección de Jesús de manera dramática y emotiva, ofreciendo una interpretación visual de un evento central en la fe cristiana. es protagonizada por Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth y Cliff Curtis.

Los dos papas (Netflix)

Los dos papas (The Two Popes, en inglés) quizás no será la primera opción para muchos, pero resulta interesante por algunos cuestionamientos que se hacen en esta película a la Iglesia Católica. Dirigida por Fernando Meirelles y protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, presenta encuentros ficticios entre el Papa Benedicto XVI y el Cardenal Jorge Mario Bergoglio, quien eventualmente se convertiría en el Papa Francisco. Examina las diferencias ideológicas y las similitudes humanas entre estos dos líderes. El punto más alto quizás sean las interpretaciones de los protagonistas. En Pryce destaca, además, el increíble parecido físico con el papa argentino.

La pasión de Cristo (Star+)

La exitosa y polémica cinta dirigida por Mel Gibson en 2004 está protagonizada por Jim Caviezel y se sumerge en las últimas horas de la vida de Jesús, es decir, los momentos culminantes de la Pasión: desde su arresto en el Huerto de Getsemaní, pasando por su juicio, hasta su crucifixión. El interés de Gibson (basada en los evangelios canónicos y en otros textos devocionales, como el de Anna Katharina Emmerick) buscan resaltar la dimensión humana de Jesús y por eso son tan impresionantes, y no apto para sensibles, las escenas de tortura y muerte de la figura central. La cinta se distingue no solo por su fidelidad a los relatos bíblicos, sino también por su decisión de utilizar idiomas antiguos, como el arameo, el latín y el hebreo, buscando un mayor realismo. Además de Caviezel actúan Maia Morgenstern, Hristo Jivkov, Monica Bellucci, Francesco DeVito y Hristo Shopov.