Parecía otra persona: así se veía Furia antes de entrar a Gran Hermano

Desde el inicio de la nueva temporada de Gran Hermano en Argentina, Juliana Scaglione, conocida como Furia, se ha destacado como una de las participantes más polémicas, generando atención tanto por sus acciones frente a las cámaras como por su transformación física.

A sus 32 años, Furia dejó en claro desde el principio que no estaba allí para ganarse la simpatía de los demás.

“Soy demasiado divertida. No soy la mala de la película. Tenés dos opciones: triunfar o ser espectadora, y yo no vine a ver a nadie. Vengo de una familia tana y lo falluto en mi sangre no está. Si exploto, exploto”, declaró Furia al ingresar al reality, revelando su enfoque directo y sin reservas.

Dentro del juego, Furia rápidamente demostró su temperamento explosivo, especialmente en cuanto a la forma en que interactúa con sus compañeros.

En una confrontación temprana, expresó su descontento: “Gente, déjenme ser como soy. Tienen su personalidad, yo tengo la mía. Si quiero hacer chistes y hablar tonterías, es mi forma de ser. Vine aquí a disfrutar, no a que me digan: ‘¡Juliana, detente!’”.

Rapada y con tatuajes en todo el cuerpo, Furia destacó visualmente desde el principio. Sin embargo, su impacto no se limita solo a su apariencia física; su sinceridad y exaltación diaria en la convivencia generan un ambiente tenso en la casa de GH. Sorprendentemente, estas mismas características han contribuido a su apoyo por parte del público

Las fotos del pasado de Juliana Scaglione, antes de ingresar a Gran Hermano 2023

La popularidad creciente de Furia llevó a sus seguidores a explorar más sobre su vida, y su cuenta de Instagram se convirtió en un punto de referencia para aquellos interesados en conocer más sobre la joven de 32 años.

Antes de su ingreso al reality, compartía regularmente contenido personal, incluyendo exigentes rutinas de entrenamiento de levantamiento de pesas.

Lo que ha llamado particularmente la atención es el cambio en su aspecto físico a lo largo del tiempo. En el pasado, exhibía una larga cabellera, pero ahora luce un corte al ras.

En 2017, mostraba una melena larga y rubia, muy diferente a su estilo actual. Además, solía llevar una cresta de colores llamativos, como celeste y rosado, demostrando su disposición a experimentar con looks arriesgados.