Pamela Anderson confesó que su mejor experiencia íntima fue en Buenos Aires

En las últimas horas, el Daily Star dio a conocer unos especiales acontecimientos que Pamela Anderson comentó en una entrevista y uno llamó la atención en particular. Se trata de su mejor experiencia sexual que, según ella, ocurrió en la provincia de Buenos Aires.

Pamela Anderson recordó su paso por Buenos Aires. / Archivo

Conforme al relato de Anderson, la pareja disfrutó de una noche entera de baile, culminando en un momento que la dejó “sin aliento”. Lo que más destacó para ella fue la autenticidad del hombre, describiéndolo como un “hombre verdadero”, algo que nunca había experimentado anteriormente.

Pamela Anderson recordó su paso por Buenos Aires. / Archivo

La rubia es un ícono del cine y el modelaje de todo el mundo, por lo que esta velada especial en Buenos Aires es un hito que destacó para todos los argentinos. “Fue una de las experiencias más sensuales que he tenido. Ese hombre me cambió y nunca lo he olvidado”, expresó al respecto la modelo.

Pamela Anderson en la Argentina

La reconocida actriz comenzó su carrera laboral como instructora de gimnasia y saltó a la fama a los 20 años cuando fue descubierta en medio de un partido de la Canadian Football League.

Así lucía Pamela Anderson en los noventa / Gentileza

Para 1989, Pamela ya tenía 22 años y logró ser parte de la revista Playboy cuando la convocaron para hacer una sesión de desnudos. De esta manera, se consagró como una conejita del imperio de Hugh Hefner.

Así lucía Pamela Anderson en los noventa / Gentileza

En medio de las explosiones por diversas propuestas de trabajo, la rubia viajó a Buenos Aires. El viaje a Argentina marcó un momento crucial para Anderson, según se extrae de un fragmento de su autobiografía citado por el Daily Star. Durante su estancia en Buenos Aires, tuvo la oportunidad de conocer a un hombre de 80 años que, según sus recuerdos, la guió meticulosamente mientras compartían una noche entera bailando juntos.