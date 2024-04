Orquesta Filarmónica: Con obras de Elgar y Franck inicia su temporada en el Teatro Independencia

El Teatro Independencia abre la temporada de música clásica con un concierto de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, encabezado por el director Pablo Herrero Pondal y con la participación especial de la cellista Julia Tripodo, quien con tan solo 18 años cuenta con una profusa trayectoria en escenarios internacionales. El concierto es hoy a las 21 y las entradas están disponibles en entradaweb o en boletería del teatro, con un valor de 2500 pesos.

Cabe destacar, que los conciertos del mes de abril de la Orquesta Filarmónica de Mendoza contarán con una interesante promoción: 1 concierto por $2500 y los 2 conciertos por $4000. El segundo concierto de este mes será “Wolfgang Amadeus Mozart”, el sábado 20 de abril, con el Concierto para piano Nº 20 en Re menor, KV466 y Sinfonía N°40 en sol menor, K.550. Participará en la oportunidad, el director invitado Lautaro Mura y el solista Julián Salcedo.

La presentación estará a cargo del director Pablo Herrero Pondal

Programa

En esta oportunidad, el espectáculo contará con la interpretación de Edward Elgar “Cello Concerto”, Op.85 y de César Franck su “Sinfonía en Re menor”.

Sir Edward Elgar tuvo una carrera corta pero compacta. Comenzó a escribir piezas cuando era niño, pero no se hizo famoso hasta los 40 años. Recién entonces avanzó con su primera sinfonía, que vio la luz cuando Elgar tenía 51 años. Para entonces, sin embargo, su reputación estaba firmemente establecida, empezando por la impresión que había causado con la Marcha Imperial, escrita para el día del Jubileo de Diamantes de la Reina Victoria en 1897.

A esto le siguió el sello de las Variaciones del Enigma. El Concierto para Violoncello de 1919 fue la última obra orquestal a gran escala que Elgar estaba destinado a completar, luego del armisticio de la Primera Guerra Mundial. El compositor estaba profundamente preocupado por la guerra, lo que se refleja claramente en su obra.

César Franck compuso su obra maestra orquestal, la Sinfonía en re menor, en 1888, apenas dos años antes de su muerte. En ella emplea la forma cíclica, un recurso favorito de los compositores sinfónicos del siglo XIX.

Quién es Julia Tripodo

La solista invitada, Julia Tripodo, comenzó en octubre de 2023 la Licenciatura en Música en la Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover con el profesor Leonid Gorokhov. A los 15 años fue admitida en la Cátedra de Violoncello Aline Foriel- Destezet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía con el profesor Ivan Monighetti. La Fundación Albéniz le concedió una beca de matrícula e instrumento.

Julia Tripodo es la cellista invitada

Su largo currículum sorprende tanto por los sitios donde se ha perfeccionado como por los escenarios que la vieron tocar. En Mendoza, es la primera vez que se presenta, pese a que sus padres son mendocinos, pero emigraron hace años a Europa y se instalaron en España. Allí nació Julia, que también posee ciudadanía argentina.

En los días previos al concierto, ubicada en el hotel contiguo al teatro, dispone de una sala de ensayo, donde se prepara a solas en los intervalos de ensayos con la Orquesta. Antes, estuvo tocando en San Juan y en Buenos Aires.

“La semana pasada estuve en Buenos Aires y el año pasado toqué en San Juan por primera vez”, cuenta con acento español. “En Buenos Aires di tres recitales y recibí un premio llamado Proyecto Artístico Internacional”, continúa.

En relación a su carrera, explica que comenzó gracias al impulso de su madre pianista. “Cuando yo tenía cuatro años, mi mamá organizó una clase de prueba en Madrid. Yo estaba con los otros chicos y ni me preguntó qué quería tocar, solo me dijo que probase el cello a ver qué me parecía. Lo probé y me encantó”, recuerda, y agrega “La verdad, nunca dudé en usar otro instrumento, ni en cambiar, así empezó todo”.

Julia Tripodo recibió diversos premios a lo largo de su carrera, entre los que destacan el Primer Premio en el Concurso Internacional de Música de Servaas (2023), Primer Premio en el Concurso Internacional de Música Royal Maas (2023), Primer Premio y Premio Especial del Ayuntamiento en el XXI Concurso Internacional de Música de Benidorm (2019), Concurso de Cuerda Cidade de Vigo (2019, 2020), Concurso de la Fundación Celloleón de León (2018), Primer Premio en el Concurso de Cámara de Juventudes Musicales de Ávila (2018) y en febrero de 2021 es premiada en Málaga Cello Masterclasses.

En la charla con Los Andes quiso aclarar que no es ítalo-argentina, porque aunque sus padres intentaron darle la nacionalidad italiana, un inconveniente de documentos no lo permite. En el caso de la nacionalidad argentina, aún se encuentra en trámite.

En relación a su presentación con la Orquesta Filarmónica, destacó el profesionalismo y el buen clima que se vive en los ensayos. “Hoy tuve el primer ensayo con la orquesta, y la verdad fue todo muy lindo. La riqueza de los músicos y el director son espectaculares”.

Además se explayó en la emoción que le provoca tocar por primera vez en la tierra de sus padres, y consideró que su mayor sueño es algún día presentarse en el Teatro Colón.

El encuentro será en el Teatro Independencia

Acerca del director Pablo Herrero Pondal

Nacido en Buenos Aires, inició su formación en dirección orquestal bajo la guía de David del Pino Klinge, de 1994 a 1999, continuando sus estudios de perfeccionamiento en Santiago de Chile. Desde abril 2007 hasta abril 2010, se desempeñó como Director Titular de la Orquesta Filarmónica de Mendoza (Argentina).

En junio de 2006, debutó en la temporada de la Orquesta Nacional de Georgia (Tbilisi) (ex URSS) y en la “Temporada del Descubrimiento” de la Orquesta Sinfónica de Chile. Obtuvo el Segundo Premio en el IIIº Concurso Internacional “Simón Blech” (2006), llevado a cabo en Bahía Blanca. Participó del Concorso Internazionale Antonio Pedrotti, realizado en Trento, Italia (2010), fue seleccionado (2005) para participar en las master clases dictadas por Charles Dutoit, junto a la Orquesta Académica del Teatro Colón, realizando un concierto en la Facultad de Derecho.

Dirigió en diversas ocasiones la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo, Orquesta Sinfónica de San Juan, Tucumán, Neuquén, Rosario y Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia (La Paz). Ha sido durante dos años director de la Orquesta Juvenil de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo. Dirigió las óperas “Suor Angelica” de G. Puccini (2002), “I Pagliacci” de R. Leoncavallo (2003). También Donizzeti “Elixir d’amore” (2009) y Mozart “La Flauta Mágica” (2010). Trabajó con solistas como Horacio Lavandera, Bruno Gelber, Vladimir Tsypin, Xavier Inchausti, Eliana Bayon, Luis Lima, Luis Gaeta, Verónica Cangemi, entre otros.

Comenzó sus estudios de violoncello a los cuatro años con Arantza López Barinagarrementeria. Posteriormente estudió con Michal Dmochowski. Fue seleccionada para recibir clases magistrales de Frans Helmerson, Wolfgang Emanuel Schmidt, Philippe Muller, Claudio Bohórquez, Troels Svane, Kazimierz Michalik, Nicolas Altstaedt, Kian Soltani, Pablo Ferrández, Maria de Macedo, Fernando Arias y Beatriz Blanco, entre otros, y clases de música de cámara con Nicolás Chumachenco, Alain Meunier, Aitor Hevia y Josep Puchades (Cuarteto Quiroga), Krzysztof Chorzelski (Cuarteto Belcea), Hansjörg Schellenberger, Heinz Holliger, Pascal Moraguès y Ralf Ghotóni.

Ha sido galardonada con diversos premios, entre los que destacan el Primer Premio en el Concurso Internacional de Música de Servaas, decretándose desierto el segundo y tercer premio (2023), Primer Premio en el Concurso Internacional de Música Royal Maas (2023), Primer Premio y Premio Especial del Ayuntamiento en el XXI Concurso Internacional de Música de Benidorm (2019), Concurso de Cuerda “Cidade de Vigo” (2019, 2020), Concurso de la Fundación “Celloleón” de León (2018), Primer Premio en el Concurso de Cámara de Juventudes Musicales de Ávila (2018), y en febrero de 2021 es premiada en Málaga Cello Masterclasses.

A los 11 años debutó como solista con la JORCAM (Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid) en la sala sinfónica del Auditorio de San Lorenzo del Escorial interpretando el Concierto en Do menor para violoncello y orquesta de Antonio Vivaldi. Posteriormente, con 12 años, interpretó con la misma orquesta el Concierto para dos violoncellos de Vivaldi.

Desde entonces ha actuado como solista con la orquesta “La Lira Ospal” en el Teatro Mira de Pozuelo y en el auditorio del centro cultural “Lázaro Carreter” y con la Orquesta del Festival de Madrid, dirigida por Albert Skuratov en la Parroquia Virgen del Camino y en el Teatro Pavón.

En abril de 2023 debutó en Latinoamérica interpretando el Concierto para Violoncello en Mi menor de Khachaturian en el Auditorio “Juan Victoria” con la Orquesta Sinfónica Nacional de San Juan (Argentina) bajo la batuta del Maestro Wolfgang Wengenroth.

En 2024, con tan solo 18 años, fue invitada por el Maestro Eduardo Vassallo como solista a la 8va edición del Festival Latinoamericano de Cello en Buenos Aires. Allí ganó el premio ‘proyecto artístico internacional’ y realizó tres recitales. Tocó en el Templo Libertad donde además hizo estreno nacional de la obra Bunraku de Mayuzumi, en el Salón Dorado de la Casa de Cultura, y en la Fundación Beethoven.

Ha ofrecido numerosos recitales en España: Auditorio Nacional, Auditorio Sony, Fundación Jardi dels Tarongers (Barcelona), Salón Dorado del Gabinete Luterario (Canarias), Fundación Eutherpe (León), Teatro Riera (Asturias), Auditorio José Luis Perales (Cuenca), Aula de Música de Madrid, Auditorio del Colegio de Veterinarios de Madrid, Casa Rusa, Teatro Bellas Artes , Auditorio del centro cultural “La Casa del Reloj”, Auditorio del centro cultural de la “Casa de Vacas” en el Parque del Retiro, Sala del Club Monteverdi, Teatro del Canal, Iglesia de Nuestra Señora del Pilar (Pirineos) y Parroquia de Santa María en Alcalá de Henares, en el Ciclo de Conciertos de “La Quinta de Cervantes”, Capuchinos, Auditorio de los Basilios (Aula de Música, UAH), entre otros.

Internacionalmente ha realizado conciertos en Argentina, Italia, Alemania, Polonia, Hungría y Francia (Pavillon de Artois, París).

De 2014 a 2019 formó parte del cuarteto de cuerda Albatros , siendo dirigida por el profesor Sergio Castro, y participando en diversos festivales y eventos musicales, como “Música en Vena” en Madrid y el VII Concierto sobre Hierba en Asturias. Mientras fue alumna de la Escuela, formó parte del Trío Contrapunto BBDO bajo la dirección de la profesora Márta Gulyás y del cuarteto de cuerda Banco de España bajo la dirección del profesor Heime Müller (Cuarteto Artemis).

Actualmente estudia música de cámara con el profesor Markus Becker. Participa regularmente en festivales entre los que destacan , Festival Latinoamericano de Cello (2024), Festival Academy Budapest (2023), Triangel Festival, Dresde (2023), Semana de la música de Inusual en Santander (2023) Cello Akademie Rutesheim en Alemania (2022), Festival de Bahía en Cádiz (2020), ProCello Foundation SzamotulyMasterclass en Polonia (2019), Curso Internacional de Música de Benidorm (2019), Festival ‘Interpretación Escénica Musical en Real Sitio de San Ildefonso’ (2019), Festival CelloLeón (2018), Festival Clásicos Colgados (2016), Festival de Violoncello de Vic (2014) , Festival Pirineos Clásico, Festival Pirineos Junior y Curs Violoncel Manlleu.