Netflix anunció la llegada de 34 series y películas coreanas para este año

El gigante del streaming Netflix anunció que a lo largo de este 2023 sumará a su catálogo 34 series, películas y realities realizados en Corea del Sur, algunos originales y otros ya conocidos por el público, en una apuesta que responde al notable crecimiento del fanatismo global por los contenidos del país asiático que se registra en los últimos tiempos.

Durante el año pasado, más del 60 por ciento de los suscriptores a nivel mundial de la plataforma eligieron títulos de ese origen, mientras que en Latinoamérica el panorama resulta más prometedor aún para ese segmento en la oferta de la N roja, donde más del 85 por ciento de sus clientes vieron producciones surcoreanas durante 2022.

Justamente, en la región las señales son claras: la cantidad de horas de visionado de esos contenidos se duplicó desde 2017 hasta la actualidad, con un aumento de espectadores sostenido, y el año pasado trece de ellos lograron posicionarse en los Top 10 de lo más visto en la región, como “Woo, una abogada extraordinaria”, “Estamos muertos”, “La casa de papel: Corea” y “Tribunal de menores”.

Ahora, Netflix elevará la apuesta y albergará el anticipado regreso de series como “Dulce hogar”, “D.P.: El cazadesertores” y el drama de venganza “La gloria”, cuya segunda temporada estará disponible desde marzo.

En tanto, y en el terreno del género romántico, se sumarán las tiras “Tu tiempo llama”, “Behind Your Touch”, “Curso intensivo de amor”, “La chica enmascarada”, “Destined With You”, “¡Doona!”, “King the Land: Batalla de amor” y “See You In My 19th Life”, entre otras.

Las series de intriga “Sabuesos” y “Celebridad: La chica enmascarada”, los dramas “Una dosis diaria de sol”, “Queenmaker” y “The Good Bad Mother” y la historia apocalíptica de “Adiós, Tierra” también integran la nómina de producciones que estarán disponibles.

Además, luego del probado éxito que tuvieron el año pasado las películas y realities surcoreanos, Netflix ampliará el catálogo con la inclusión de “Jung_E” -con estreno este 20 de enero-, “Boksoon debe morir”, sobre una asesina profesional; y “Creyente 2″, secuela de la cinta de acción centrada en un grupo de pandilleros narcotraficantes, son algunos de los filmes de la lista.

“Bailarina”, “La partida de go”, “Identidad desbloqueada” y los documentales “Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film”, sobre el primer cortometraje del cineasta ganador del Oscar del título, y “En el nombre de Dios: Sagrada traición”, también tendrán su lanzamiento durante este año.

Por último, para los realities también habrá lugar, con propuestas como “Habilidad física: 100″, “Siren: Survive the Island”, “Zombieverse”, “Nineteen to Twenty” y “El plan del diablo”.

Tras conocerse la noticia, Don Kang, vicepresidente del área de Contenidos de Corea del Sur, aseguró que este año irán “más allá” en términos de historias: “Con esta oferta de títulos, Netflix seguirá siendo el destino final para historias coreanas atractivas, diversas y que hay que ver”, dijo el ejecutivo.

“Nos emociona muchísimo la variedad que compartiremos con nuestros miembros. Sin duda hay una película o una serie con o sin guion para todos, y esperamos con ansias que nuestras producciones coreanas conecten con las audiencias de todas partes del mundo”, finalizó.